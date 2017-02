Rückt Washington von Zwei Staaten-Lösung ab?

USA-ISRAEL

15. Februar 2017

Montagnacht melden amerikanische Medien einen historischen Schwenk der US-Regierung im Palästina-Konflikt: demnach besteht Donald Trump nicht auf einer Zwei Staaten-Lösung.

US-Präsident Trump will Alternativen zur Zwei-Staaten-Lösung - Trennmauer in Ostjerusalem [Keystone]

Gegen 21 Uhr am gestrigen Abend meldeten seriöse US-Medien wie das Nachrichten-Magazin «Time» eine sensationelle Wende in der amerikanischen Nahost-Politik. Demnach will Präsident Donald Trump nicht mehr auf einer Zwei Staaten-Lösung im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern bestehen.

Die Meldungen beruhen auf Aussagen hochrangiger, aber nicht namentlich genannter Offizieller im Weissen Haus im Rahmen eines Pressegesprächs am Vorabend des Staatsbesuches von Binyamin Netanyahu. Demnach habe ein Offizieller gesagt, eine Friedenslösung läge an den Konflikt-Parteien und Trump befürworte zwar einen Frieden, wolle aber keine detaillierten Vorschriften machen. Der Präsident beabsichtige zudem, die israelische und palästinensische Führung auf einen Friedensgipfel in Washington einzuladen. Die US-Regierung sei zudem grundsätzlich entschlossen, Israel-feindliche Massnahmen der UN zu blockieren.

Reaktionen aus Israel und den Palästinenser-Gebieten auf die überraschenden Äusserungen standen bei Redaktionsschluss aus. Ein solcher Kurswechsel Washingtons dürfte weltweit für Entrüstung sorgen und damit auch von dem Skandal um Trumps Sicherheitsberater Michael Flynn ablenken. [AM]