Rückkehr nach Moskau

YULI EDELSTEIN

Jacques Ungar, 24. Mai 2017

Nach drei Jahren im sowjetischen Gefängnis traf der heutige Knessetsprecher Yuli Edelstein im Mai 1987 in Israel ein. Genau 30 Jahre später plant er nun eine Reise nach Russland. Diese soll in der letzten Juli-Woche stattfinden. Zum ersten Mal wird damit ein Knessetsprecher im russischen Parlament erscheinen und dabei in einer Sondersitzung des Oberhauses des Föderationsrats eine Rede halten. Seine Ausführungen will Edelstein teils auf Hebräisch und teils in russischer Sprache machen. Thematisch wird der Redner sich bei dieser Gelegenheit nicht nur mit den russisch-israelischen Beziehungen befassen, sondern auch mit seinen persönlichen Erfahrungen und dem Weg von Russland nach Israel. Die Einladung an Yuli Edelstein war von Valentina Matviyenko ausgesprochen worden, der Vorsitzenden des Föderationsrats. Vor einem Jahr hatte Frau Matviyenko die Knesset besucht und bei dieser Gelegenheit ein Kooperationsabkommen mit der israelischen Legislative unterzeichnet. Auf Edelsteins Programm stehen Treffen mit dem russischen Aussenminister Sergei Lavrov, mit Vyacheslav Volodin,- den Vorsitzenden der Staats-Duma, und mit einer Anzahl russischer Abgeordneter. Zusätzlich wird er mit den Führern der jüdischen Gemeinde von Moskau zusammenkommen und das Jüdische Museum und Toleranzzentrum der Stadt besuchen. Edelstein rechnet mit einer «speziellen und bewegenden» Visite in Russland. Deren Ziel sei die weitere Förderung der ausgezeichneten Beziehungen zwischen den beiden Staaten.