Rückgabe aus dem Gurlitt-Erbe

BERN

Leoni Vögelin, 24. Februar 2017

Am Montag gab die Kulturstaats-ministerin der Bundesrepublik Deutschland, Monika Grütters, gemeinsam mit Jürg Bucher, dem Präsident der Dachstiftung Kunstmuseum Bern-Zentrum Paul Klee, ein Werk von Adolph von Menzel aus dem Nachlass von Cornelius Gurlitt an die rechtmässige Eigentümerin zurück. Bereits 2015 identifizierte die Taskforce «Schwabinger Kunstfund» die Bleistiftzeichnung «Inneres einer gotischen Kirche» als NS-Raubkunst. Elsa Cohen musste das geerbte Werk, welches sich im Besitz ihres Vaters, des Hamburger Kunstsammlers Albert Martin Wolffson, befand, im Jahr 1938 verkaufen, um ihre Flucht in die USA finanzieren zu können. Bereits 2014 wurde eine Restitution zwischen der Bundesrepublik Deutschland, dem Freistaat Bayern und der Stiftung Kunstmuseum Bern vereinbart, die aber aufgrund gerichtlicher Auseinandersetzungen um die Erbfolge bisher nicht erfolgen konnte. Laut dem Urteil des Oberlandsgerichts München vom Dezember 2016 ist das Kunstmuseum Bern testamentarisch rechtmässige Erbin des Nachlass von Cornelius Gurlitt (tachles berichtete). Der Weg für die Restitution ist mit diesem Entscheid freigemacht worden.