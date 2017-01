Roth nennt Trump einen Trickbetrüger

USA

24. Januar 2017

In einem Email-Austausch mit dem «New Yorker» geht der grosse Autor Philip Roth scharf mit dem neuen US-Präsidenten ins Gericht.

Vor 13 Jahren publizierte Philip Roth mit «The Plot Against America» einen Roman über die Verwandlung Amerikas in einen faschistischen Staat. Dies geschieht zu Beginn des Zweiten Weltkrieges unter Charles Lindbergh als Präsident. Für den «New Yorker» war die Amtseinführung von Donald Trump Anlass, bei Roth eine Reaktion einzuholen. Immerhin stellt Trump seine Präsidentschaft unter das isolationistische Motto des realen Lindbergh: «America First». Die Replik fiel so harsch aus, dass Roth in den US-Medien zum Wochenbeginn weithin zitiert wurde.

Roth schrieb, «es fällt leichter, die Wahl von Charles Lindbergh zu imaginieren, als die von Donald Trump». Lindbergh habe als Pilot enormen Mut gezeigt und heroische Taten vollbracht. Trump sei dagegen nur ein «Trickbetrüger». Der 83-jährige Autor bezeichnet sich als lebenslangen Demokraten. An den Amtszeiten von Republikanern wie Richard Nixon und George W. Bush habe ihn vieles gestört: «Aber keiner von ihnen war als Mensch so verarmt wie es Trump ist: er hat keine Ahnung von Regieren, Geschichte, Wissenschaft, Philosophie, Kunst; er ist unfähig, Subtilitäten oder Nuancen zu erkennen oder auszudrücken und ihm geht jede Anständigkeit ab». Dazu benutze er ein Vokabular von 77 Worten. Roths grösste Sorge besteht darin, dass Trump völlig unberechenbar und nun mit allem zu rechnen sei – der 70-Jährige könne sogar eine nukleare Katastrophe auslösen.

Nachdem er am Wochenende mit kindischen Lügen über die Zuschauerzahlen an seiner Amtseinführung und bei den Massen-Demonstrationen gegen ihn Schlagzeilen gemacht hat, traten Trump und seine Sprecher am Montag deutlich zurückhaltender auf. Er gab zudem nur einen einzigen, belanglosen Tweet über ein Frühstück mit Konzern-Chefs ab. Das Lügen kann er trotzdem nicht lassen. An einem Meeting mit den Spitzen der Kongress-Fraktionen wiederholte der neue Präsident sein endlos widerlegtes Märchen von angeblich fünf Millionen gefälschten Stimmen für Hillary Clinton.

Daneben erklärte Trumps Sprecherin Kellyanne Conway, er werde seine Steuererklärungen entgegen dem Brauch aller Vorgänger seit vier Jahrzehnten nicht veröffentlichen: Das «Volk» sei daran nicht interessiert. Allerdings ist auf der Website des Weissen Hauses nun eine Petition zu finden, auf der inzwischen über 280'000 Unterzeichner eine sofortige Publikation dieser Dokumente verlangen. [AM]