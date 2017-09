Rosch Haschana und die Zukunft

STANDPUNKT

Richard C. Schneider, 20. September 2017

Artikel zu Beginn eines Jahres haben ja immer ein bisschen was von versuchter Prophezeiung. In der jüdischen Sicht heisst das dann: Ist es gut für die Juden oder nicht? In diesem Sinne will ich nun mal versuchen, einen Blick in die Zukunft zu machen. In Europa, den USA und Israel.



Die USA: Es gibt immer noch welche, die meinen, Trump sei «gut für die Juden». Wer spätestens nach Charlottesville nicht begriffen hat, was Sache ist, ist naiv oder verschliesst die Augen. Trump hat die Büchse der Pandora geöffnet und die antisemitischen Geister, die er rief, werden so schnell nicht mehr verschwinden. Dass Trump «gut für Israel» sei, ist auch eine Mär. Trumps Desinteresse an Syrien ist eine Katastrophe für den jüdischen Staat. Iran breitet sich immer weiter aus und im Augenblick sieht es so aus, als ob niemand die Mullahs daran hindere, ihren schiitischen «Halbmond» von Libanon bis hinüber nach Teheran auszubauen. (Danke Obama, übrigens!)

Europa: In Deutschland könnte die AfD drittstärkste Partei im neuen Bundestag werden. Selbst wenn sie nur viertstärkste Kraft wird, AfD-Politiker werden in wichtigen Ausschüssen sitzen, werden «Völkisches» von sich geben, den öffentlichen Diskurs weiter radikalisieren. Wir werden – wie schon vor kurzem – weiter hören, dass man den Zweiten Weltkrieg endlich vergessen soll, wir werden weiter Rassistisches und auch Antisemitisches hören. Es wird der neue Sound der Bundesrepublik werden. Inzwischen wartet Marine Le Pen nur auf Macrons Scheitern, in Polen und Ungarn sind nationalistisches, rassistisches Gedankengut offizielle Politik, in vielen anderen europäischen Staaten schaut es auch nicht gut aus. Nicht zu reden vom muslimischen Antisemitismus, nicht zu reden davon, dass der Antisemitismus in Europa längst wieder in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist.

Und schliesslich Israel. Der Krieg mit der Hizbollah ist keine Frage mehr des «Ob», sondern des «Wann» und er wird blutiger und brutaler als alle Kriege zuvor. Das Palästinenserproblem wird vernachlässigt, was sich rächen könnte, denn der «Status Quo» ist nicht zu halten. Die israelische Innenpolitik ist ein Trümmerhaufen, die Netanyahu-Regierung versucht, die demokratischen Strukturen auszuhebeln. Auch in der Bevölkerung ist eine wachsende Radikalisierung zu beobachten.

Doch es gibt Trost: Zum einen ist das nichts als «jüdische Realität», wie wir sie seit Jahrtausenden kennen (die guten, ruhigen Jahre in Europa nach dem Krieg waren ja die Ausnahme), zum anderen könnte ich mich ja fundamental irren und wir werden ein friedliches und glückliches neues Jahr erleben. Das wünsche ich Ihnen auf alle Fälle. Und ich hoffe, dass ich mit meiner Prophezeiung so gründlich falsch liege!

Richard C. Schneider ist Publizist, Redaktor und Filmemacher für die ARD, er war Studioleiter des Bayerischen Rundfunks in Tel Aviv und zuletzt in Rom.