Ronald Lauder gratuliert Angela Merkel

JÜDISCHER WELTKONGRESS

25. September 2017

Ronald S. Lauder, Präsident des Jüdischen Weltkongresses gratulierte Angela Merkel, die am Sonntag zum vierten Mal die Wahlen in Deutschland gewonnen hat.

Kompliziert und zeitraubend könnte die Sache für CDU/CSU erstens werden, weil die Sozial-Demokraten (SPD), mit gut 20 Prozent der Stimmen die zweitstärkste Partei, vom Mitmachen in einer Koalition vorerst nichts wissen wollen, und zweitens, weil die rechtsextreme AfD mit über 13 Prozent der Stimmen zwar in den Bundestag gekommen sind, aber als Koalitionspartnerin nicht in Frage kommen. Merkel sei, wie Lauder sagte, eine «wahre Freundin Israels und des jüdischen Volkes». Lauder verurteilte auch das Abschneiden der AfD, einer «schändlich» reaktionären Partei, die an das «Schlimmste der deutschen Vergangenheit» erinnern würde. Der JWK-Präsident warnte bei dieser Gelegenheit auch vor dem in aller Welt, auch in Teilen Deutschlands, wieder erstarkenden Antisemitismus, sowohl auf der extremen Rechten als auch auf der extremen Linken. In einem ersten israelischen Kommentar zum Wahlergebnis schreibt Anshel Pfeffer im «Haaretz», Merkel sei jetzt «der deutsche Netanyahu: Entschlossen aber genauso gelähmt.» Beide Persönlichkeiten seien der Beweis dafür, dass Langlebigkeit und Stabilität in der Politik zu oft «Rezepte für Stagnation» seien. – Obwohl seine Beziehungen zu Angela Merkel nicht immer eitel Sonnenschein waren und sind, reihte sich auch Premierminister Netanyahu noch in der Nacht zum Montag unter die israelischen Politiker ein, die der alt-neuen Bundeskanzlerin zu ihrem zwar nicht überwältigenden, aber dennoch diskussionslosen Wahlerfolg gratulierten. [JU]