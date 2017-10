Rolle als Eichmann

Die Dreharbeiten zu «Operation Finale» dauern dort noch einen Monat im Grossraum von Buenos Aires an, wo Eichmann als Ricardo Klement lebte, bis eine Mossad-Einheit unter der Führung von Peter Malkin ihn im Mai 1960 festnahm. Malkin wird von Oscar Isaac gespielt. Argentinien war nach dem Zweiten Weltkrieg ein Zufluchtsort für Nazi-Kriegsverbrecher wie unter anderem Joseph Mengele und Erich Priebke. Der Film zeigt, wie Eichmann in Argentinien lebte, bevor er entdeckt wurde, und wie der Mossad die Operation in Buenos Aires durchführte. Ben Kingsley wuchs unter dem Namen Krishna Pandit Bhanji auf. Sein Vater war Rahimtulla Harji Bhanji, ein in Kenia geborener Arzt indischer Abstammung, seine Mutter war Anna Lyna Mary Goodman, Model und Schauspielerin. Im Alter von 19 Jahren legte er sich einen Künstlernamen zu. Seinen internationalen Durchbruch hatte er mit dem Film «Gandhi». Er gewann einen Oscar für seine Darstellung von Mahatma Gandhi im Jahr 1982, spielte «Moses» fürs Fernsehen (1995); Itzhak Stern in «Schindlers Liste» (1993), Otto Frank im Film «Anne Frank» (2001) und Simon Wiesenthal in «Mörder unter uns» (1989). [AR]