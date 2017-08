Rivlin fordert Diskriminierung gegen Israel zu beenden

JERUSALEM

29. August 2017

Offizieller Israelbesuch des Uno-Generalsekretärs.

Nachdem er seine offizielle Visite in Israel mit dem obligaten Besuch offizieller Gäste in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem bei Jerusalem begonnen hatte, folgte für Uno-Generalsekretär Antonio Guterres am Montag eine Unterredung mit dem israelischen Staatspräsidenten Reuven Rivlin in dessen Jerusalemer Residenz. Rivlin nahm diese Gelegenheit wahr, um an den Generalsekretär zu appellieren, auf eine Beendigung der Diskriminierung gegen Israel in der Organisation, der er vorstehe, hinzuarbeiten. Das könne man von einer Organisation erwarten, sagte Rivlin, in der der Gedanken des Nationenstaats «so tief in den Werten und Grundsätzen der Uno verankert» sei. Diese Art, Israel ins Visier zu nehmen, diese Hervorhebung dieses «einzigen jüdischen Staates der Welt» und Verlautbarungen zu Gunsten der Vernichtung Israels seien «inakzeptabel und müssten einen Preis nach sich ziehen», fuhr Präsident Rivlin fort. «Keinem Mitgliedstaat der Uno sollte gestattet sein, sich so zu benehmen. Solche Aktionen widersprechen der Kooperation zwischen Staaten und sind gegen das Recht des Gesetzes.» Guterres reagierte in nicht weniger klaren Worten: «Sie können völlig zuversichtlich sein, Herr Präsident», sagte der Generalsekretär, «dass ich mich in meiner Rolle als Generalsekretär und in Beziehung auf die Funktionen dieses Sekretariats, die ich zu versehen habe, sehr darauf erpicht bin, die Werte der Charta hochzuhalten. Ganz speziell glaube ich, wenn Sie auf die Appelle ansprechen, die zur Zerstörung des Staates Israels aufrufen, diese nach meinem Dafürhalten eine moderne Form des Antisemitismus darstellen.» - Auch Premier Netanyahu forderte den Generalsekretär dringend auf, den Antisemitismus in seiner Organisation zu bekämpfen. Er warnte den Generalsekretär auch davor, dass Iran Syrien und Libanon als «Kriegsfronten» missbrauche, um sein erklärtes Ziel zu erreichen, Israel auszulöschen. Zu diesem Zweck errichte Teheran in beiden Ländern Produktionsstätten für Präzisionsraketen. Das könne Israel nicht akzeptieren, und auch die Uno sollte dies nicht akzeptieren. Der Uno warf Netanyahu in seinem Gespräch mit Guterres ferner vor, nichts zu tun, um die Hizbollah daran zu hindern, Waffen zu erhalten. Führende IDF-Stellen unterbreiteten Guterres Dokumente, die Israels Befürchten untermauerten. Der Uno-Generalsekretär seinerseits erklärte, Israels Sicherheitssorgen zu verstehen. «Die Idee oder die Absicht oder der Wille, den Staat Israel zu zerstören, ist aus meiner Perspektive etwas total Inakzeptables», sagte er. Guterres seinerseits bat Israel, zu helfen, die palästinensische Wirtschaft zu verbessern, um den Palästinensern zu zeigen, dass das Friedensschliessen sich lohne. Guterres sprach andererseits den Juden in einem TV-Interview am Montagabend Sonderprivilegien auf dem Tempelberg ab. Die Juden seien den Muslimen und Christen gegenüber gleichberechtigt, was ihre religiösen Rechte betreffe, meinte der Uno-Generalsekretär, sicher nicht zur Freude Jerusalems. [JU]