Rituelles Bad mit Graffiti verschandelt

PHILADELPHIA

18. Januar 2017

TV-Bericht: 16 Sicherheitskameras im Parkplatz der Mikwe beschädigt.

Unlesbare Graffiti sind von Vandalen über das letzte Wochenende auf die Frontseite eines rituellen Bads (Mikwe) in Philadelphia gesprayt worden, wie eine lokaler, mi CBS affilliierter TV-Sender berichtete. Die Mikwe befindet sich derzeit im Bau im Zentrum einer Ladenzone im Somerton-Quartier in Philadelphia. In der Zone gibt es rund ein dutzend weiterer Ladenfronten, doch die Mikwe war als einziges Objekt ins Visier genommen worden. Das brachte führende Polizeikreise zur Vermutung, dass das Gebäude vorsätzlich attackiert worden ist. Letzte Woche sind gemäss dem Bericht 16 Sicherheitskameras im Parkplatz der Mikwe beschädigt worden. Andere jüdische Gemeindebauten in Nordost-Philadelphia sind in den letzten Wochen ebenfalls das Objekt von Vandalenakten gewesen. Am 6. Januar wurden Steine durch sechs Fenster der Synagoge Temple Menorah Knesseth Chai im historischen Tacony-Viertel geworfen. Einen Monat zuvor war bereits ein Stein gegen die Synagoge geschleudert worden. Bisher wurden noch keine Verhaftungen vorgenommen. [TA]