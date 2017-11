Ringo Starr kommt!

TEL AVIV

20. November 2017

Der ehemalige Beatles-Drummer wird ein einziges Konzert in Tel Aviv geben.

Eigentlich wollte er, wie er selber sagte, schon seit Jahren nach Israel kommen, der inzwischen auch schon 77jährige ex-Beatle Ringo Starr, doch zum Klappen kommen dürfte es erst jetzt. Am Sonntag berichtete das israelische Massenblatt «Yediot Achronot» davon, dass der Drummer und Sänger der legendären Band im Zeitraum Mai-Juni 2018 nach Israel kommen wird, wo er in Tel Aviv ein einziges Konzert zu geben beabsichtigt. Eine offizielle Verlautbarung des Anlasses sollte laut Yediot demnächst veröffentlicht werden. Das Blatt schrieb auch, dass Ringo Starr schon seit Jahren mit israelischen Konzertagenturen in Verbindung gestanden, doch, wie gesagt, sei der Handel erst jetzt perfekt geworden. Ringo Starr kam als Ringo Starsky zur Welt und stiess 1962 auf Aufforderung von John Lennon zu den Beatles. Nachdem die Band sich aufgelöst hatte, startete Ringo Starr eine Solo-Karriere, in deren Verlauf er 19 Alben herausgab. Vor ihm war 2008 mit John McCartney bereits ein ex-Beatle in Israel gewesen. [TA]