Riesen-Hakenkreuz ausgegraben

HAMBURG

22. November 2017

Der makabre Fund wurde auf einem Sportplatz gemacht.

Bauarbeiter auf einem Sportplatz in der deutschen Stadt Hamburg haben am Dienstag ein riesiges Hakenkreuz aus der Nazi-Periode ausgegraben. Das gab Joachim Schirmer, Chef des Sportclub Billstedt-Horn bekannt. Die Arbeiter waren damit beschäftigt, Erde auszuheben, um Platz zu machen für den Bau neuer Umkleidekabinen, als sie rund 40 Zentimeter unter der Erde auf das 4 mal 4 Meter messende Hakenkreuz stiessen. Wie Schirmer gegenüber der Nachrichtenagentur DPA erklärte, hatte sich auf dem Sportfeld ein Nazidenkmal befunden, das aber in den frühen 1970er Jahren abgetragen worden ist. Das Hakenkreuz ist so gross, dass der Bagger nicht kräftig genug war, um es zu entfernen. Die Behöredn werden nun pneumatische Bohrer einsetzen, um diesen Zeugen aus einer dunklen Vergangenheit zu zerstören, bevor es in kleinen Stücken entfernt wird. Eine Sprecherin der Bezirksbehörde betonte, dass das Hakenkreuz möglichst rasch entfernt werden soll, um keine Rechtsextremisten anzuziehen. [TA]