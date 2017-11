Rettung für Teva?

Das zumindest berichtete am Montag die Zeitung «Haaretz». Der laut der Wirtschaftspublikation «Forbes» in der Liste der reichsten Personen der Welt Rang 40 bekleidende Blavatnik soll nicht weniger als 20 Milliarden Dollar sein Eigen nennen. Was nun Teva betrifft, würde der 60-Jährige laut «Haaretz» ein beträchtliches Aktienpaket des Konzerns erwerben, der vor noch nicht allzu langer Zeit als das Flaggschiff der israelischen Industrie galt. Allerdings müsste Blavatnik zuerst zur Überzeugung gelangen, dass die Teva-Aktien trotz der riesigen finanziellen Schulden der Firma unterbewertet sind. Und diese Schulden haben es in sich: Im 3. Quartal des laufenden Jahres lagen die Verpflichtungen von Teva netto bei 34,7 Milliarden Dollar! Sollte Blavatniks Rettungsaktion für Teva konkrete Formen annehmen, dürfte er auch versuchen, für 1,1 Milliarden Dollar ein Paket Teva-Aktien vom Allergan-Konzern zu erwerben. Allergan besitzt total 9,9 Prozent von Teva. Zur Erinnerung: Im August 2016 hatte Allergan seine Generik-Division Actavis Generics für 39,3 Milliarden Dollar an Teva verkauft, als die Welt für die Firma noch in Ordnung zu sein schien. Als partielle Kompensation erhielt Allergan damals 100,3 Millionen Teva-Aktien, die über 50 Dollar pro Aktien wert waren. Von solchen Zahlen wagt man heute bei Teva nicht einmal mehr zu träumen. [JU]