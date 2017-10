Rettung durch das Vaterländische Museum

DEUTSCHLAND

Gundula Madeleine Tegtmeyer, 11. Oktober 2017

Das ehemalige Kloster Hinter Aegidien birgt einen besonderen Schatz – die einzige nahezu vollständig erhaltene Inneneinrichtung einer Synagoge Norddeutschlands aus der Barockzeit

Etwas abseits der belebten Verkehrsstrassen von Braunschweig liegen die Ausstellungsräume des Zweigmuseums Hinter Aegidien. Der Innenhof des ehemaligen Benedektinerklosters, gestiftet 1115 von der brunonischen Gräfin Gertrud, ist eine grüne Oase mitten in Braunschweig, die kaum jemand kennt. St. Aegidien ist ein archi-tektonisch ungewöhnliches Gebäudeensemble. Von den ursprünglichen Räumlichkeiten sind noch der gotische Chor des ehemaligen Paulinerklosters, das 1902 vom Bohlweg nach Hinter Aegidien versetzt wurde, zwei Flügel des romanischen Kreuzganges und drei angrenzende Räume erhalten.



Einzigartiges Exponat in Norddeutschland

Heute ist St. Aegidien die katholische Hauptkirche der Stadt. Zudem gehört seit 1935 das frühere Evangelische Vereinshaus (um 1900) auf der Südseite des Klosters zum Museumsensemble. Das Jüdische Museum hat hier seinen Standort. Den Besucher erwarten kultus- und kulturhistorische Exponate der jüdischen Geschichte im ehemaligen Herzogtum Braunschweig vom 17. bis zum 20. Jahrhundert. Die mehr als 1000 Objekte zählende Judaica-Sammlung des Braunschweigischen Landesmuseums gehört zu den historisch bedeutendsten in Deutschland. Herzstück der Sammlung ist die nahezu vollständig aus dem Jahr 1766 erhaltene barocke Inneneinrichtung der Synagoge aus der Landgemeinde Hornburg im Harzvorland, seit 1922 Teil der Judaica-Sammlung und ein einzigartiges Exponat in Norddeutschland. Weitere Ausstellungsstücke gehen in Teilen auf die Sammlung des Kammeragenten Alexander David (1686–1765) zurück.



Eine jüdische Kleinstadtgemeinde

Die jüdische Gemeinde in Hornburg nahm ihren Anfang zur Zeit des Dreissigjährigen Krieges. Durch einen Schutzbrief des Bischofs Leopold Wilhelm von Halberstadt für Isaac Moses Schöningk im Jahre 1642 wird erstmals ein Jude in Hornburg urkundlich erwähnt. Ab 1719 durften die preußischen Juden keinen Haus- und Grundbesitz mehr erwerben; bis Ende des 18. Jahrhunderts wurde es für sie immer schwieriger, den Statuts eines Schutzjuden zu erlangen. Mit einem Schutzbrief konnten sie sich zumindest niederlassen und Handel treiben sowie Andachtsräume unterhalten, in ihren Häusern rituell schächten und das überschüssige Fleisch verkaufen. Gegner der Hornburger Juden – vermutlich aus Missgunst – waren auch die Gilden. Die wirtschaftliche Lage der Hornburger Juden verschlechterte sich zunehmend. Ein Bericht von 1748 erwähnt, dass nicht alle Juden den ihnen erlaubten Handel treiben und das Schutzgeld ohne fremde Hilfe aufbringen konnten. Fünf Jahre zuvor, 1743, hatte die jüdische Gemeinde ihr Haus, in dem die Betstube untergebracht war, verkaufen müssen. Als die Gemeinde 1762 den Bau eines neuen «Tempels» beantragte, wies die Stadt ihr ein morastiges Grundstück zu.

1763 aber konnten die Hornburger Juden dank Unterstützung der Halberstädter Kammer den Kauf des Behrens'schen Hauses am Dammtor durchsetzen. Umfasste die Gemeinde im 18. Jahrhundert noch bis zu siebzehn Familien, so sank die Zahl bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts auf zehn jüdische Haushalte ab. Die Schule wurde nur noch bis etwa 1810 besucht, danach gingen die jüdischen Kinder in die christliche Grundschule. Ab 1882 wurde auch die Synagoge nicht mehr genutzt, weil die erforderliche Anzahl von zehn Männern für den Minjan nicht mehr vorhanden war. Die Synagoge verfiel zusehends.



Rettung der Synagoge

Mit dem Tode von Amalie Schwabe am 12. Dezember 1923 endete die fast 300-jährige Geschichte der jüdischen Gemeinde Hornburg. In Hornburg selbst erinnern nur noch der Friedhof und das ehemalige Schulgebäude daran. Umso bedeut-samer ist die Rettung der Hornburger Synagoge durch das 1891 gegründete Vaterländische Museum: Bereits vor dem Ersten Weltkrieg bemühten sich der Direktor des damaligen Vaterländischen Museums in Braunschweig, Karl Steinacker, und Rechtsanwalt Oskar Ballin, dieses einzigartige Kulturdenkmal für das Museum zu erwerben. Als Steinacker 1922 vom geplanten Abbruch der Synagoge erfuhr, setzte er sich unverzüglich mit Landesrabbiner Hugo Schiff und dem Künstler Ephraim Moses Lilien in Verbindung. Gemeinsam beriet man, wie bei einem geordneten Abbruch der Synagoge die Inneneinrichtung für das Museum zu retten wäre. In Verhandlungen mit der Stadt Hornburg konnte der Abriss aufgeschoben werden. Kostbare Zeit war gewonnen worden, um eine Regelung über den Ankauf der Einrichtung treffen zu können. Für den fachgerechten Abbruch konnten Dozenten der Technischen Hochschule Braunschweig sowie ihre Architektur-Schüler gewonnen werden. Sie dokumentierten in exakten Bauzeichnungen die ursprüngliche Situation der Hornburger Synagoge. Während der Architektentross Bauzeichnungen erstellte, verhandelte Professor Steinacker erfolgreich mit Vertretern der jüdischen Gemeinden in Braunschweig, Wolfenbüttel und Stadtoldendorf über die Finanzierung des Abbruchs, der Überführung sowie des Aufbaus der Synagoge in der Aegidienkirche, die dem Vaterländischen Museum als Ausstellungsraum diente. Am 14. und 19. April 1924 wurde die Inneneinrichtung der Hornburger Synagoge nach Braunschweig überführt. Für den Wiederaufbau in der Aegidienkirche musste ein Barockaltar um ein Joch (in der Architektur ein Raumkompartiment zwischen vier Stützen) verschoben werden. Dies war erforderlich gewesen, um die Synagoge in ihrer ursprünglichen Größe zwischen der Westwand der Kirche und der Rückwand des Altars aufbauen zu können. Ende März 1925 wurde dieses kulturhistorische jüdische Objekt der Öffentlichkeit vorgestellt.



Ein Fremdkörper

Die Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft überstand die Hornburger Synagoge unbeschadet in der Aegidienkirche und blieb für Museumsbesucher zugänglich, wurde allerdings ideologisch umgedeutet und in den Dienst der nationalsozialistischen Geschichtsauffassung gestellt. So forderte der damalige parteitreue Direktor Johannes Dürkop öffentlich, das Museum «müsse teilnehmen am lebendigen Ringen der deutschen Gegenwart», das Haus sei «eine nationalpolitische Erziehungsanstalt in Museumsform». Die ausgestellte Inneneinrichtung der Hornburger Synagoge erhielt dementsprechend einen neuen Beschriftungstext: «Synagoge aus Hornburg. Ein Fremdkörper in der deutschen Kultur. Die äusseren Formen erinnern an heimische Dorfkirchen der Barockzeit. Dahinter aber steht die jüdische Welt des Alten Testaments.» Die Hornburger Synagoge hat dem Nationalsozialismus getrotzt und ihn unbeschadet überstanden. Heute steht sie in all ihrer Pracht im Zentrum der Sammlung des Jüdischen Museums Hinter Aegidien.

Jüdisches Museum, Hinter Aegidien, D-Braunschweig. www.3landesmuseen.de