Restaurants weigern sich, Israeli zu bedienen

JORDANIEN

8. Juni 2017

TV-Bericht über Vorkommnisse in Aqaba.

Eine Anzahl beliebter Restaurants in der jordanischen Rot-Meer-Stadt Aqaba haben dem Vernehmen nach begonnen, israelische Touristen nicht mehr zu bedienen. Das berichtete am Mittwoch die 2. israelische TV-Kette, wobei der Reporter bemerkte, die Kellner begründeten ihr Verhalten mit dem Herkunftsland der verschmähten Gäste. Seitdem Israel und Jordanien 1994 einen Friedensvertrag abgeschlossen haben, besuchen israelische Feriengäste oft und gerne jordanische Attraktionen, vor allem die Stadt Aqaba am Südende des Königreichs und in unmittelbarer Nachbarschaft Israels am Roten Meer. Laut dem TV-Bericht sind heute aber Jordanier nicht sonderlich erbaut über ihre Besucher aus Israel, weshalb Restaurantbesitzer sich nicht selten weigern, ihre jüdischen Gäste ordnungsgemäss zu bedienen. In einem konkreten Fall berichtete eine Israelin auf Facebook, wie sie und ihr Freund gezwungen waen, ein nicht näher identifiziertes Restaurant in Aqaba zu verlassen, nachdem der Besitzer sie aufgefordert hatte, das Etablissement zu verlassen weil er nicht bereit sei, Israeli zu bedienen. Der 2. TV-Kanal berichtete weiter, das zitierte Ereignis stelle keinen isolierten Zwischenfall dar. Viele israelische Jordanienreisende haben negative Berichte über Spitzenrestaurants in der jordanischen Stadt veröffentlicht und anderen potentiellen israelischen Touristen empfohlen, Aqaba zu meiden. Die israelische Botschaft in Amman ist inzwischen ersucht worden, zu intervenieren. Die Botschaft sagte zu, den Fall zu untersuchen und der Frage nachzugehen, warum Israeli nicht bedient wurden. Man wolle auch die jordanischen Tourismusbehörden in der Sache kontaktieren. [TA]