Restaurant entschuldigt sich für anti-israelische Sticker

RECIFE

16. Oktober 2017

Zwei Partner mit grundverschiedenen Ansichten.

«Papaya Verde», ein arabisches Restaurant in der brasilianischen Stadt Recife, entschuldigte sich für das Anbringen anti-israelischer Symbole an seiner Frontscheibe. Vorangegangen war eine massive, von jüdischer Seite angeführte Boykottkampagne in sozialen Medien. Einer der Besitzer des Restaurants erklärte gegenüber der Jüdischen Föderation Pernambuco, dass die grossen, farbigen Aufkleber «Befreit Palästina. Es ist nicht Krieg sondern Genozid» und «Boykottiert Israel» vom Frontfenster des Etablissements entfernt worden seien. «Meine ehrliche Entschuldigung an all Jene, die sich beleidigt fühlen», schrieb Restaurateur Antonio Siqueira Campos. «Die Macht des geschriebenen Wortes bringt nicht meine wahren Gefühle zum Ausdruck, die darauf hinauslaufen, stets für die Kultur des Friedens unter den Völkern zu arbeiten, die in Brasilien ein grossartiges Beispiel finden. Es war nie meine Absicht, Hass oder irgendein anderes negatives Gefühl gegen die jüdische Gemeinde zu verbreiten.» - Die Palästinensische Allianz von Recife veröffentlichte eine angeblich von Campos‘ Partner João Asfor unterschriebene Verlautbarung, in der der Mann palästinensischen Ursprungs seine anti-israelische Position mit Wörtern wie «Genozid» und «Apartheid» bekräftigte. Er und Campos, schrieb Asfor unter anderem, hätten unterschiedliche Ansichten, doch auch er habe jüdische Freunde. – In Recife steht die Synagoge «Kahal-Zur-Israel», das erste, 1637 in den Amerikas errichtete jüdische Gotteshaus. Das geschah in der kurzen Periode, in der Holland über einen kleinen Teil der damals portugiesischen Kolonie herrschte. [TA]