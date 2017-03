Republikaner stellen Ersatz vor «Obamacare» vor

US POLITIK

7. März 2017

Sieben Jahre lang liefen Amerikas Konservative Sturm gegen die Gesundheitsreform von Präsident Barack Obama. Montagabend stellt ihre Fraktionsführung im Repräsentantenhaus erstmals eine Alternative vor. Dagegen hagelt es umgehend Proteste – aus den eigenen Reihen.

Die Beratungen in der Fraktionsleitung von dem «Speaker» des Repräsentantenhauses Paul Ryan liefen so geheim ab, dass Senatoren aus der eigenen Partei in den letzten Tagen dagegen protestierten. Denn nach sieben Jahren herrscht in der republikanischen Partei keine Einigkeit bei einem zentralen Anliegen: der Ersetzung der 2010 von Barack Obama verabschiedeten Gesundheitsreform. So sah sich Ryan in Abstimmung mit dem Weissen Haus auf den Entwurf eines Kompromisses genötigt, der «Obamacare» abschaffen und ersetzen soll. Diesen hat er ohne Abklärung mit den eigenen Kollegen im Kongress Montagabend vorgestellt (Link).

Das Konzept stiess umgehend auf den Protest von vier moderaten Republikanern im Senat. Diese lehnen die geplante Abschaffung der Expansion von Medicaid im Rahmen von Obamacare bis in das Jahr 2020 ab. Medicaid wurde 1965 für Bedürftige und ärmere Senioren geschaffen und durch Obamacare auf einen weiteren Kreis von Anspruchsberechtigten ausgedehnt. Die Abschaffung der «Medicaid Expansion» würde elf Millionen Amerikaner an der Armutsgrenze um den Versicherungsschutz bringen. Das neue Gesetz sieht jedoch Hilfen aus Bundesmitteln an Gliedstaaten von zehn Milliarden Dollar jährlich für die medizinische Versorgung von Sozialfällen vor. Diese Mittel dürften den Wegfall von Obamacare kaum wettmachen.

Ryans «American Health Care Act» würde das individuelle Mandat für den Kauf einer Krankenversicherung und damit den Kern von Obamacare durch Steuerkredite für Familieneinkommen bis 150.000 Dollar jährlich ersetzen (bislang zahlte der Staat bei Familieneinkommen bis 90.000 Dollar per anno nach Einkommen sinkende Zuschüsse). Dagegen protestieren bereits hart-konservative Parlamentarier.

Die Novelle behält jedoch zwei der beliebtesten Elemente von Obamacare bei: junge Leute können sich weiterhin bis zu ihrem 27. Geburtstag bei den Eltern mitversichern und Assekuranzen dürfen bestehende Leiden nicht zum Anlass nehmen, den Verkauf einer Police zu verweigern.

Die Kosten des neuen Gesetzes für den Steuerzahler sind noch unbekannt, da die Ergebnisse des Rechnungshofes im Kongress dafür ausstehen. Auch deshalb dürften dem «American Health Care Act» noch stürmische Debatten bevorstehen (Link). [AM]