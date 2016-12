Renovation der ältesten französischen Synagoge

CARPENTRAS

21. Dezember 2016

Stadtvewaltung will Kosten durch Erhebung von Eintrittsgelder reinholen.

Die Behörden in der südfranzösischen Stadt Carpentras haben umgerechnet 1.25 Millionen Dollar bereitgestellt, um das Dach der ältesten Synagoge Frankreichs noch vor deren 650. Geburtstag nächstes Jahr zu renovieren. Die Stadt beabsichtigt, einen Teil der Kosten durch die Erhebung einer Eintrittsgebühr für die Ausstellung zurückzubekommen, die sie für das kommende Jahr mit Gegenständen im Zusammenhang mit der Synagoge eröffnen will. Dazu gehören Schriften von unschätzbarem Wert, die aus den Zeiten vor der Erfindung der Druckerpresse stammen, aber auch Fotografien, welche Szenen aus der lokalen jüdischen Gemeinde zeigen. Auf der Flucht vor der Verfolgung im Frankreich des 13. Jahrhunderts hatten viele Juden in Carpentras, das damals vom Papst von Avignon kontrolliert worden ist, päpstlichen Schutz gesucht. 1367 errichteten sie dort laut dem World Monument Fund die Synagoge, die 2001 teilweise renoviert worden ist. Das Gebäude war schon im 18. Jahrhundert durch den Architekten Antoine D‘Allemand renoviert worden, dessen Arbeiten an der Synagoge zeitgenössischen barocken Stil reflektierten. – Die Synagoge wird heute noch gelegentlich von der kleinen, rund 200 Mitglieder zählenden Gemeinde von Carpentras benutzt. [TA]