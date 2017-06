Religionskritik im TV

Zugegeben, ich selbst bin selbst ein Negativbeispiel für das, was ich zu kritisieren habe. Ich bin ein jüdischer Konvertit und damit ein religiöser Emporkömmling und habe mich dennoch erdreistet, ein Buch über die jüdische Religion zu schreiben. Wenn es jemand liest und danach der Meinung ist, dass ich zwischen zwei Buchdeckeln amüsanten Quatsch erzählt habe, aber keine Ahnung vom Judentum habe, dann freue ich mich über das Kompliment, dass ich den Leser wenigstens nicht gelangweilt habe.

Ich beschränke mich im Buch nicht nur auf das religiöse Judentum, ich reibe dem Leser auch meine Meinung zu anderen Bereichen der jüdischen Identität und Israel unter die Nase.

Und ich kritisiere unsere Religion sogar: Mir missfällt es, wie in manchen religiösen Kreisen die Frau zur Geburtsmaschine degradiert wird, der man nicht mal beim Singen zuhören darf.

Bei Kritik, vor allem bei Religionskritik ist wichtig, wer sie ausspricht und nicht nur, was gesagt wird. Ja, ich bin Konvertit, aber ich bin ein Teil des Judentums, ich bin Jude! Und kein externer Beobachter! Wenn ein solcher mir was von mangelnden Frauenrechten im Judentum erzählen will und das mit Thora und Talmudzitaten begründet, dann verbitte ich mir das. Ich spreche dieser Person einfach ab, den Talmud besser zu verstehen als ich. Und mein Verständnis ist schon bescheiden genug. Kritisiert er aber konkrete Zustände, ohne sich auf religiöse Texte zu beziehen, etwa die Geschlechtertrennung, die in einer Buslinie durch Mea Shearim in Jerusalem von den dortigen Bewohnern gesetzeswidrig durchgesetzt wird, dann werde ich die Kritik nicht nur annehmen, ich werde ihr zustimmen.

Auch wenn zurzeit vor allem die nicht ausgestrahlte Dokumentation über Antisemitismus in Europa in aller Munde ist, die von den Redaktionen bei ARTE und WDR zurückgehalten, aber bei «Bild» unfertig online gezeigt wurde, möchte ich an dieser Stelle auf die Talkshow von Markus Lanz vom 11. Mai eingehen, die ich mir angesehen habe. Hamed Abdel-Samad war zu Gast, und er kritisiert den Islam als jemand, der ihn nicht nur von innen her als Gelehrter kennt, sondern der auch persönlich unter Fatwas leiden muss, die seinen Tod befehlen. Und er sagt trotz der Mörder, die ihm im Namen des Islam nach dem Leben trachten, besonnene und differenzierte Dinge. Daher hatte die AfD auch keinen Erfolg damit, als sie versuchten, ihn als «Alibimoslemfreund» für ihren tumben Islam-Hass zu missbrauchen. Ich traf ihn 2014 kurz auf der Buchmesse in Leipzig, auf der auch mein Buch vorgestellt wurde. Wir schüttelten uns die Hände als eine Art Staffelübergabe auf dem Weg von und zum Ü-Wagen für ein Radiointerview. Er sah körperlich schwach aus, vor allem neben den Schränken von Personenschützern die immer bei ihm waren. Aber sein Blick war ungebrochen. Ich empfand eine tiefe Bewunderung für ihn in diesem Moment.

Auch Markus Lanz zollte ihm Respekt, aber er war ständig bemüht, die berechtigte Kritik abzuschwächen, immer mit dem Hinweis, man müsse zwischen Islam und Islamismus differenzieren und der Islam würde «missbraucht» von den Islamisten. Lieber Herr Lanz: Was wissen Sie schon vom Islam, dass Sie glauben, einem Gelehrten und Opfer dieser Religion die Leviten lesen zu müssen? Das ist doch eine religiöse Argumentation!

Nichtmuslime sollten sich darauf beschränken, die real existierende Menschenverachtung und Frauenversklavung in der Islamischen Welt anzuprangern und das Zusammenleben in ihrer jeweiligen Gesellschaft zu gestalten, mit klaren Ansagen, ohne den «sanften Rassismus der gesenkten Erwartungshaltung», wie Abdel-Samad es nennt. Das ist komplett ohne theologische Argumentation, etwa auf Basis der Menschenrechte möglich. Wer aber dabei Suren zitiert, der begibt sich auf sehr, sehr dünnes Eis.

Eliyah Havemann lebt in Israel. Zuletzt ist von ihm erschienen: «Wie werde ich Jude? Und wenn ja, warum?», Ludwig Verlag, München 2014.