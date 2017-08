Religionskrieg in Jerusalem?

STANDPUNKT

Simon Erlanger, 11. August 2017

Die Aussicht vom Scopus-Berg ist überwältigend: Wie auf dem Präsentierteller liegt die Altstadt Jerusalems samt den heiligen Stätten vor uns. Im Licht der Abendsonne wird die Stadt wirklich zum goldenen Jerusalem, zum «Jeruschalajim schel sahav», wie es in der Hymne von Naomi Schemer heisst. Friedlich liegt die Stadt da. Der Tempelberg ist ruhig, anders, als noch vor ein paar Wochen, als nach der Ermordung zweier drusischer israelischer Grenzpolizisten durch israelisch-arabische Islamisten der Berg kurz vor der Explosion stand. Die oberste islamische Behörde, der Waqf, welcher den Tempelberg angeblich seit den Kreuzzügen verwaltet – auch unter israelischer Oberhoheit seit 1967 –, begann ob neuer Sicherheitsmassnahmen eine Auseinandersetzung mit dem Staat Israel. Dabei ging es einerseits um die Souveränität auf dem Tempelberg, andererseits auch darum, die berühmt-berüchtigte «arabische Strasse» zu aktivieren, um so die sukzessive Annäherung zwischen Israel und den sunnitisch-arabischen Staaten zu hintertreiben. Immer wieder war dabei in den letzten Wochen zu hören, dass wegen der Spannungen auf dem Tempelberg die Gefahr eines Religionskrieges bestehe. Nicht mehr lösbare politische Fragen von Souveränität und Grenzziehung würden fortan den Diskurs zwischen Israel und den Palästinensern bestimmen, sondern unlösbare religiöse Fragen. Ach ja, denkt man sich. Wirklich? Was gibt sonst Neues? War dies denn nicht schon früher so? Hatte der Islam, der sich analog zum Christentum als Nachfolger beziehungsweise Vollender des Judentums sieht, nicht immer mal wieder Mühe bewiesen, im Umgang mit real existierendem Judentum?

Der Blick vom Scopus-Berg auf den Tempelberg bringt Klärung. Er streift die vom osmanischen Sultan Suleiman dem Prächtigen im 16. Jahrhundert auf der Grundlage hasmonäischer, herodianischer und Kreuzritter-Befestigungen erbauten Mauern entlang, erkennt die gewaltige Plattform, die Herodes für den jüdischen Tempel bauen liess, und bleibt schliesslich am Goldenen Tor hängen, auf Hebräisch «Schaar harachamim», «Tor des Erbarmens», genannt. Es ist eines der acht Tore der Altstadt, das einzige, das direkt auf den Tempelberg führt. Erbaut wurde es vom oströmischen Kaiser Herakleios, der Jerusalem im Jahre 630 von den Persern zurückerobert hatte. Das reich verzierte Tor ist verschlossen. Vor Jahrhunderten soll es entweder auf Geheiss der obersten islamischen Behörde oder auf Befehl des Sultans zugemauert worden sein. Bei der Behörde handelt es sich übrigens um denselben Wagf, der für die jüngsten Unruhen massgeblich verantwortlich ist. Warum aber wurde das Tor verschlossen? Durch das Goldene Tor soll der jüdischen Überlieferung nach vom direkt gegenüberliegenden Ölberg her der Messias in die Stadt Jerusalem einziehen und damit die Erlösung, die Geula, einleiten. Da diese Erlösung auch den Bau des dritten Tempels beinhaltet, fürchtete die oberste islamische Behörde um die islamische Präsenz am drittheiligsten Ort des Islam und liess das Goldene Tor kurzerhand zumauern, irgendwann im 15. oder 16. Jahrhundert, so genau weiss man dies nicht.

Um ganz sicher zu sein, dass der Messias die Stadt Jerusalem nicht betreten kann, wurde vor dem Goldenen Tor auch ein muslimischer Friedhof angelegt, denn, so der Volksglaube, aus Gründen der rituellen Reinheit dürfe der Messias einen Friedhof nicht betreten, geschweige denn durchqueren. Im Judentum gilt diese Vorschrift allerdings nur für Priester, die Kohanim. Der Messias wird allerdings der Überlieferung nach aus dem Hause Davids kommen und ist also kein Kohen. Er dürfte den Friedhof eigentlich betreten. So oder so: Das Zumauern des Goldenen Tores durch muslimische Behörden oder Herrscher, um das Kommen des jüdischen Messias zu verhindern, zeigt ganz klar, dass schon vor Jahrhunderten die Ursprünge des Konfliktes im Religiösen lagen. Es geht um religiöse Legitimität, um die Angst der Tochterreligion, von der älteren Religion, die sie abzulösen oder zu vollenden glaubt, verdrängt zu werden. Im Fokus stehen dabei seit jeher Jerusalem und der Tempelberg. So gelten etwa die antijüdischen Unruhen von 1929, in deren Verlauf die alten jüdischen Gemeinden von Gaza und Hebron zerstört wurden, als eigentlicher Startschuss des Konflikts zwischen Juden und Arabern. Begonnen hatte 1929 alles an der Westmauer mit dem Aufstellen einer einer Trennwand zwischen Männern und Frauen. Die muslimischen Autoritäten interpretierten dies als Verletzung des Status quo und als direkte Attacke auf den Tempelberg. Auch beim durch den fundamentalistischen Prediger Azzam Din el Qassam ausgelösten grossen arabischen Aufstand 1936–1939 ging es nicht zuletzt um die «Verteidigung» des Tempelbergs gegen Juden und Briten. Mit anderen Worten: Der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern war immer schon weitgehend ein Religionskrieg. Nichts Neues unter der Sonne also. Es ging immer schon um mehr als nur darum, wo künftige Grenzen verlaufen, wie Ressourcen geteilt werden und Ähnliches. Im Friedensprozess seit 1992 wurde der religiöse Aspekt des Konfliktes weitgehend bewusst ignoriert. Man konzentrierte sich auf Fragen der Souveränität, der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen und der Grenzziehung. Ohne Berücksichtigung der religiösen Aspekte des Konflikts wird es aber keine Lösung geben. Das Goldene Tor wird weiter zugemauert bleiben und dem Messias den Einzug nach Jerusalem verwehren.







Simon Erlanger ist Historiker, Journalist und Dozent an der Universität Luzern.