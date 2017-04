Religiöse Ultras drohen mit Verkehrschaos

BEN-GURION-FLUGHAFEN

4. April 2017

Charedim wollen so gegen Armeerekrutierung protestieren.

Eine israelische ultrareligiöse Gruppe, die sich «Kommitee für die Rettung der Welt der Torah» nennt, plant laut Inseraten in ultra-orthodoxen Medien des Landes, «Massenproteste», die dazu dienen sollen, den Nationen der Welt eine nicht näher spezifizierte Botschaft zu übermitteln. Sie drohen mit einer Unterbrechung des Betriebs auf dem Internationalen Ben-Gurion-Flughafen bei Tel Aviv während der für gewöhnlich sehr geschäftige Pessachtage. Damit wollen die Organisatoren ihren Unwillen über die Rekrutierung von Jeschiwa-Studenten in die Armee Ausdruck verleihen. Die Demonstranten beabsichtigen ihren eigenen Angaben zufolge Plakate in englischer und anderen Sprachen mit sich zu tragen, um, wie es in den Inseraten heisst, die Aufmerksamkeit ausländischer Touristen auf sich zu lenken. Passagiere sollten sich auf ernsthafte Flugverzögerungen gefasst machen. Die Verfasser der Inserate empfehlen ihnen, frühzeitig auf dem Flugplatz zu erscheinen oder sogar ihren Abflugstag zu ändern, um dem von den Demonstranten verursachten Verkehrsstau aus dem Weg zu gehen. Die Proteste würden nach Angaben der Organisatoren «zu verschiedenen Zeiten und ohne vorherige Bekanntgabe» stattfinden. Nach Angaben der Flughafenbehörden werden während des Monats April insgesamt 1,6 Millionen Fluggäste erwartet, die mit rund 10'000 Maschinen auf dem Flughafen landen oder von ihm starten werden. – Die genannte Bewegung hat in den letzten Wochen einige Protestaktionen organisiert, nachdem drei ultraorthodoxe Männer wegen Militärdienstverweigerung verhaftet worden waren. Letzte Woche gingen aus diesem Grund tausende charedischer Demonstrantenin am Eingang nach Jerusalem auf die Strasse und blockierten Strassen. [TA]