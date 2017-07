Religiöse Heirat für alle

BERN

14. Juli 2017

Eine Gesetzesänderung soll es Paaren ermöglichen, nur religiös und ohne zivile Trauung zu heiraten. Verlangt wird dieser Vorstoss vom Zürcher SVP-Nationalrat Claudio Zanetti. Doch der Vorstoss ist brisant: Denn eine rein religiöse Heirat fordert keine zivilrechtlichen Wirkungen. Das heisst, wenn es zu einer Trennung kommt, gibt es keinen Unterhaltsanspruch, keinen Anspruch auf Teilung der beruflichen Vorsorge. Auch das Migrationsrecht knüpft in verschiedener Hinsicht an die zivilrechtliche Ehe an. Zanetti fordert hingegen, dass Paare künftig «jederzeit und vor allem ohne eine vorherige Ziviltrauung religiös heiraten dürfen». Es gebe unzählige Paare, die nicht an einer staatlichen Vermählung, sondern lediglich an einer religiösen Eheschliessung interessiert seien – dies zum Beispiel aus familiären Gründen oder einfach, weil sie nur vor Gott oder ihrer Religion Ja sagen wollen», sagt Zanetti in einem Interview zur «Schweiz am Wochenende». Es sei diskriminierend, dass man vor einer religiösen Vermählung vom Staat dazu gezwungen werde, zivil zu heiraten, zumal heute andere Formen des Zusammenlebens der Ehe in rechtlicher Hinsicht faktisch gleichgestellt seien. Sein parlamentarischer Vorstoss verlangt die sofortige Streichung von Absatz 3 des Artikels 97 im schweizerischen Zivilgesetzbuch: «Eine religiöse Eheschliessung darf vor der Ziviltrauung nicht durchgeführt werden.» Der Absatz sei ein Relikt aus den Zeiten des Kulturkampfes. In Deutschland und Österreich wurde das Verbot bereits aufgehoben. Seit Ende dieses Verbots ist eine kirchliche Trauung sowohl vor als auch gänzlich ohne Eheschliessung am Standesamt staatlicherseits erlaubt, bleibt aber ohne rechtliche Wirkung, abgesehen von eventuellen internen Regelungen einer die Trauung veranstaltenden Gemeinschaft. Kritiker dieses Vorstosses befürchten, dass durch die fehlende Kontrolle des Staates künftig in der Schweiz vermehrt Ehen mit Minderjährigen geschlossen würden. Laut Ansicht des Präsidenten der Christlichdemokratischen Volkspartei Gerhard Pfister bringt die Gesetzesänderung «absolut keinen Mehrwert».