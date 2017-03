Rekordgeschäft im israelischen High-Tech-Bereich

ISRAEL

14. März 2017

Intel kauft Mobileye für 14-15 Milliarden Dollar.

Der amerikanische Computerchip-Gigant Intel kauft die in Jerusalem domizilierte Gesellschaft Mobileye für einen Betrag zwischen 14 und 15,3 Milliarden Dollar. Das ist der höchste, im High-Tech-Bereich des Landes je getätigter Deal. Der an der New Yorker Börse kotierte Konzern Mobileye hat einen Marktwert von 10,5 Milliarden Dollar. Die Firma ist 1999 von Prof. Amnon Shashua und Ziv Aviram gegründet worden. Shashua ist der Chef-Technologe des Betriebs, Aviram dessen CEO. Die Gesellschaft produziert moderne Sicht- und Hilfssysteme für den Autofahrer und fördert die Technologie für selbstfahrende Wagen. Kommentar von Ofir Akunis, dem israelischen Minister für Wissenschaft und Technologie: «Israel ist eine Supermacht in Wissen, Technologie und Innovation.» Die Technologie von Mobileye wird von traditionellen Autoproduzenten benutzt, die in Konkurrenz stehen zu technologischen Giganten wie Google, Apple und Tesla. Intel sucht seit Jahren schon nach einer Nische in innovativen Bereichen, nachdem der Konzern den Markt für Smartphone-Chips an seinen Hauptkonkurrenten Qualcomm verloren hatte. Im Bereich dieser Bemühungen begann Intel die Kooperation mit Mobileye. Diese Firma begann letztes Jahr, zusammen mit BMW und Intel eine Technologie zu entwickeln, die bis 2021 selbstfahrende Autos auf die Strasse bringen wird, und vor wenigen Monaten taten Mobileye und Intel auch zusammen mit der britischen Delphi Automotive. Mit rund 10000 Angestellten ist Intel der grösste Arbeitgeber in Israel. Durch den Erwerb von Mobileye wird sich diese Zahl um mehrere hundert erhöhen. Laut «Haaretz» hat Intel heute einen Marktwert von 170 Milliarden Dollar, Barreserven von etwa 17 und Schulden von 25 Milliarden. Im letzten Jahr sind die Aktienkurse der Gesellschaft um 15 Prozent gestiegen, doch in den letzten fünf Jahren gesamthaft um nur 30 Prozent. Die Einnahmen von Mobileye stiegen von 40 Millionen Dollar (2012) auf 385 Millionen im letzten Jahr, und für 2017 erwarten Marktexperten Einnahmen von 500 Millionen. [JU]