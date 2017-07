Rekord-Tourismus

ISRAEL

Valerie Wendenburg, 21. Juli 2017

Das Jahr 2017 scheint für die Tourismusbranche Israels ein Rekordjahr zu werden, allein im Juni reisten 303 000 Touristen aus dem Ausland nach Israel, das sind 28 Prozent mehr als im Juni des vergangenen Jahres. Auch Besucher aus der Schweiz reisen vermehrt ins Land. Die Einreisen von Schweizer Touristen stiegen um 19 Prozent: Von Januar bis Juni 2017 reisten 23 500 Gäste aus der Eidgenossenschaft an. Insgesamt zeigen Besuche aus Deutschland, Österreich und der Schweiz einen Zuwachs von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Weiterhin gelten die USA, Russland, Deutschland, Frankreich und Grossbritannien als die wichtigsten Quellmärkte. Auch in neuen Märkten wie China ist das Land ein zunehmend beliebtes Reiseziel: So sind von Januar bis Juni 76 Prozent mehr chinesische Touristen nach Israel gereist als in den entsprechenden Vorjahresmonaten. Der israelische Tourismusminister Yariv Levin erklärte den Medien: «Die Statistik vom Juni zeigt uns Rekordzahlen für den Tourismus aus dem Ausland für die ersten sechs Monate des Jahres. Unsere Politik beweist sich weiterhin selbst und trägt Früchte, und wir können sehen, dass die richtige Marketingstrategie Israel in neue Höhen führen kann. (…) Der signifikante Anstieg im Einreisetourismus trägt aussergewöhnlich stark zur israelischen Wirtschaft und zur Lage am Arbeitsmarkt bei. Ich bin überzeugt, dass wir mit den richtigen Aktivitäten in den kommenden Monaten weiterhin gute Ergebnisse sehen werden.» Das Jahr 2017 könnte, was den Tourismus im Land betrifft, für Israel das erfolgreichste Jahr seit der Staatsgründung werden.