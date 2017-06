Rekord-Mehrheit für Gay-Hochzeit

ISRAEL

12. Juni 2017

Umfrage im Vorfeld der «Tel Aviv Pride»-Parade.

Im Vorfeld der am Freitag durchgeführten alljährlichen «Tel Aviv Pride»-Parade ergab eine Umfrage, dass 79 Prozent der israelischen Juden gleichgeschlechtliche Hochzeiten beziehungsweise zivilechtliche Vereinigungen von gleichgeschlechtlichen Partnern befürworten. Eine derart starke Befüwortung dieser Institution konnte in Israel noch nie verzeichnet werden. Laut «Hiddush», der Gruppe für religiösen Pluralismus, welche die vor dem Wochenende publizierte Umfrage in Auftrag gegeben hatte, befürworteten letztes Jahr 76 Prozent der Befragten diese Art der Eheschliessung, während es 2009 erst 53 Prozent gewesen sind. Dabei ergab sich, wie schon in früheren Jahren, eine umgekehrte Relation zur religiösen Observanz der Befragten oder deren rechtsgerichteten politischen Ansichten. Rund 92 der säkularen Juden und 100 Prozent der Wähler der links-liberalen Meretz-Partei und der Zionistischen Union (mitte-links) unterstützten gleichgeschlechtliche Heiraten, verglichen mit null Prozent bei charedisch-orthodoxen Juden und 65 Prozent der Partei «Das jüdische Haus», welche die Siedler unterstützt. Im Zentrum des politischen und religiösen Spektrums Israels erhielt die Umfrage die meisten Zustimmungen. Rund 90 Prozent der «traditionellen, der Religion aber nicht nahestehenden Israeli» und 77 Prozent der «traditionellen, der Religion nahestehenden» Israeli unterstützten die Idee, ebenso wie die 90 Prozent der Wähler der Zentrums-Rechtspartei «Kulanu» (Finanzminister Kahlon), 84 Prozent des Likuds und 83 Prozent der nationalistischen Partei «Israel Beiteinu» von Verteidigungsminister Lieberman. Sogar unter den religiösen Zionistien unterstützten 47 Prozent die gleichgeschlechtliche Heirat. Formell gibt es diese Institution in Israel nicht, sondern Ehen werden durch das religiös-legale System, sprich Oberrabbinat, geschlossen. Laut «Hiddusch» gibt es in Israel heute rund 284’000 homosexuell orientierte Menschen. [TA]