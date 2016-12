Reisewarnungen für Jordanien und Ägypten

STATE DEPARTMENT

26. Dezember 2016

Angst vor Terrorgefahr im Nahen Osten.

Wegen der laufenden Drohungen durch Terrororganisationen hat das amerikanische State Department bereits am Freitag Reiseempfehlungen an seine Bürgerinnen und Bürger für Jordanien und Ägypten veröffentlicht. Das US-Aussenministerium, heisst es in dieser Warnung, erinnere seine Landsleute daran, dass terroristische und extremistische Organisationen den Wunsch geäussert hätten, Anschläge gegen Personen aus den USA und dem Westen in Jordanien zu verüben. In Ägypten könnten nach Ansicht des State Departments Terroranschläge «überall im Land» verübt stattfinden. Zur Bekräftigung der Warnung wurde auf eine Anzahl von Attacken hingewiesen, einschliesslich eines Selbstmord-Bombenattentats gegen eine Kirche in Kairo vor einigen Woche, bei dem 25 Menschen ermordet worden sind. Für diesen Anschlag hat die Organisation «Islamischer Staat» (IS) die Verantwortung übernommen. Die Gruppe bezeichnete sich auch als Urheberin für einen Anschlag im beliebten Kreuzritter-Touristenziel im jordanischen Ort Karak, bei dem sieben Polizeioffiziere, zwei örtliche Zivilisten und eine kanadische Touristin den Tod gefunden hatten. 34 Personen wurden verwundet, darunter ein weiterer Tourist aus Kanada. Nah Angaben der jordanischen Behörden erschoss die Polizei bei dem Zwischenfall vier bewaffnete Terroristen. – Jordanien ist Mitglied der von den USA angeführten Koalition gegen den IS. Im Gebiet des haschemitischen Königreichs sind auch Truppen der an den Koalition beteiligten Staaten stationiert. [TA]