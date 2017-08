ERHARD ROY WIEHN

Reiches Wirken

Gisela Blau, 11. August 2017

Erhard Roy Wiehn hat seinen 80. Geburtstag gefeiert, und es sieht nicht so aus, als würde er sein reiches­ Wirken abbremsen. Roy Wiehn, 1937 in Saarbrücken ge­boren, kam wegen des Krieges erst spät zum Abendgymnasium und zum Studium. Bis 2002 wirkte der Soziologe als Professor im Fachbereich Geschichte und Soziologie an der Universität Konstanz, nachdem er unter anderem einige Jahre Assistent des Soziologen und Politikers Ralf Dahrendorf gewesen war. Der deutsch-britische Dahrendorf, Direktor der London School of Economics und Abgeordneter des britischen Oberhauses, war Mitgründer der Universität Konstanz, wo sein Assistent Wiehn später lehrte. Roy Wiehn war nicht nur aktiv in Universitätsgremien, sondern auch im jüdisch-israelischen und christlich-jüdischen Bereich. Er diente zudem im Vorstand der benachbarten jüdischen Gemeinde Kreuzlingen, die er bis zu deren Auflösung im Jahr 2016 auch präsidierte. Besonders­ verdienstvoll sind, neben seinen eigenen wissenschaftlichen Büchern und seinen Memoiren, die er weiterhin ergänzt, auch die Herausgabe von Bänden über die Schicksale von Überlebenden der Schoah. 1999 wurde Roy Wiehn das deutsche Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.