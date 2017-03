Regierungsrat äussert Bedenken zur 120-Jahr-Feier

BASEL

Valerie Wendenburg, 17. März 2017

Am Mittwochnachmittag publizierte der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt eine Mitteilung, in der er sich erstmals zu dem geplanten Kongress anlässlich des 120. Jahrestag des Ersten Zionistenkongresses in Basel äussert und Bedenken anmeldet. Er betont zwar, dass er die Bedeutung des 120-Jahr-Jubiläums des Zionistenkongresses anerkenne, da dieser ein wichtiger Teil sowohl der israelischen als auch der Basler Geschichte sei. Kritisiert wird aber, dass die Vorbereitungszeit von rund sechs Monaten kaum reiche, um solch einen Grossanlass in Basel zu beherbergen. «Das zeigen die Erfahrungen, die der Kanton mit ähnlichen Anlässen gemacht hat. Verschiedene Vorkehrungen für die Sicherheit, die Beherbergung oder den Verkehr haben eine entsprechend lange Vorlaufzeit», heisst es. Sollte der Bundesrat einer Durchführung des Grossanlasses dennoch zustimmen, so rechnet der Kanton Basel-Stadt vom Bund eine starke Unterstützung finanzieller und logistischer Art. Erst im Februar habe der Kanton von Bundesstellen vernommen, dass ein Grossanlass zum Jubiläum des Zionistenkongresses in Basel in Planung sei und voraussichtlich im August stattfinden soll. Dem Regierungsrat liege aber bis heute kein offizielles Programm des Jubiläumsanlasses vor, auf das sich die Planung des Kantons stützen könnte. Ebenfalls im Februar habe ein Arbeitstreffen mit einer Delegation der israelischen Behörden, Vertretern des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten und des Kantons stattgefunden, bei dem verschiedene Optionen einer Veranstaltung von der israelischen Delegation skizziert wurden. Bereits damals habe der Kanton seine Vorbehalte angebracht – und die israelische Delegation eine rasche offizielle Anfrage in Aussicht gestellt, die bis heute auf sich warten lässt.