Regierungschef?

Angesichts der endlosen Spekulationen um das Schicksal von Premier Netanyahu im Rahmen der polizeilichen Korruptionsuntersuchungen wundert es nicht, dass sich, bildlich gesprochen, die Umfragen einander die Hand reichen, die sich mit der Person eines Nachfolgers für den Posten des Regierungschefs für den Fall befassen, dass Netanyahu sich, freiwillig oder nicht, zur Demission entscheiden sollte. Laut einer von «Maariv» veröffentlichten Erhebung würde Yair Lapid klar am besten abschneiden, sollte der beliebteste Kandidat unter allen israelischen Parteien gesucht werden. 21 Prozent würden den Chef der Zukunftspartei (Jesch Atid) am liebsten an der Spitze der Regierung sehen, wobei der Zweitplatzierte, Bildungsminister Naftali Bennett (Das jüdische Haus), mit 12 Prozent bereits klar zurückliegt. Es folgen Ex-Minister Gideon Saar (7 Prozent), der von Netanyahu gegen Avigdor Lieberman ausgetauschte Moshe Ya’alon (6 Prozent), die Abgeordnete und Ex-Aussenministerin Tzippi Livni (Zionistische Union, 4 Prozent), die sogar noch ihren Parteichef Itzhak Herzog schlagen könnte, der mit seinen 3 Prozent gleichauf läge wie der heutige Verteidigungsminister Lieberman, die sich praktisch aber beide kaum echte Chancen ausrechnen dürften. Die Umfrage kam sodann zum Ergebnis, dass bei Knessetwahlen heute Jesch Atid 26 Mandate erhalten würde, drei mehr als Likud. Das jüdische Haus und die Vereinigte arabische Liste würden mit je 13 Sitzen folgen, die Zionistische Union würde auf neun absinken, das Vereinigte Torah-Judentum würde acht Mandate erringen, Israel Beiteinu, Shas, Meretz und Kulanu je sieben. Eine Rechtskoalition unter Likud käme auf 65 Sitze, während Lapid 64 Mandate versammeln würde, dabei al-lerdings auf die Ultraorthodoxen angewiesen wäre.