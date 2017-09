Regelmässige Sessionen bei jüdischer Psychoanalytikerin

PAPST FRANZISKUS

6. September 2017

Der Papst wollte «einige Dinge klären».

In den 1970er Jahren hatte Papst Franziskus wöchentliche Sitzungen bei einer französisch-jüdischen Psychoanalytikerin im Bestreben, «einige Dinge zu klären», Das enthüllte der Oberhirte dre katholischen Kirche im Verlauf von dutzenden von Konvestionen mit der französischen Soziologin Dominique Wolton, die dabei ist, ein Buch zu veröffentlichen. Aus dem Bericht von Associated Press, der auf einem Artikel in der italienischen Zeitung «La Stampa» basiert, geht nicht hervor, was der Papst zu klären wünschte. Der heute 81jährige Franziskus ging, wie er sagte, im Alter von 42 Jahren zu der Analytikerin. «Eines Tages, als sie kurz vor ihrem Tod stand, bat sie mich, zu kommen. Nicht für die letzten Sakramente, denn sie war jüdisch, aber für einen spirituellen Dialog. Sie war eine gute Person, die mir während sechs Monaten viel geholfen hatte.» Franziskus war damals ein Offizieller der Jesuiten in seinem argentinischen Geburtsland, wo in jener Zeit eine Militärdiktatur herrschte. In den Konversationen mit der französischen Autorin sprach der Papst sehr hoch über den positiven Einfluss, den Frauen auf sein Leben ausgeübt haben. «Jene, die ich kannte, halfen mir viel, als ich mich mit ihnen beraten musste», soll er gesagt haben. [TA]