Rechtsextremer verschweigt seine Gesinnung

ZÜRICH

30. März 2017

Ein Chauffeur lässt sich zum Sektionspräsidenten der Gewerkschaft des Verkehrspersonals wählen. Bald darauf wird bekannt, dass der Gewählte sich für eine rechtsextreme Partei engagiert.

Gewerkschaften haben es schwer, auch bei der Bestellung neuer Vorstandsmitglieder. So auch die Zürcher Oberländer Sektion der Gewerkschaft des Verkehrspersonals. Ende Februar – nach dem kurzfristigen Rückzug eines anderen Kandidaten – wählten die Mitglieder den 32jährigen Chauffeur Raphael Rotzer zum neuen Sektionspräsidenten. In dieser Funktion hätte er sich für die Anliegen aller Mitglieder einsetzen sollen, zum Beispiel auch «gegen fremdenfeindliche Hetzkampagnen» oder ganz allgemein «gegen Rassismus». Bei SEV ist man davon überzeugt: «Ohne ausländische Arbeitskräfte käme der öffentliche Verkehr zum Erliegen.»

Allerdings liess der Gewählte die meisten seiner Wähler über seine politische Gesinnung im Unklaren. Wie dies vor einigen Tagen «ajour», das Online-«Magazin für autonomen Journalismus» aufdeckte. Kurze Zeit nach der Wahl war Rotzer von der rechtsextremen Kleinpartei National Orientierter Schweizer PNOS als neuinstallierter Präsidenten-Stellvertreter für den Kanton Zürich vorgestellt worden. Die Partei behauptet, im Kanton Zürich viele Mitglieder zu haben, vor allem im Oberland, in der Stadt Zürich und im Raum Winterthur. In den vergangenen sieben Jahren seien für die Partei «immer wieder Aktivisten in die Öffentlichkeit» gegangen, aber «dann schnell wieder» verschwunden. So wird es auch Rotzer ergehen, zumindest bei der Gewerkschaft. Bei der nächsten Vorstandssitzung will man die Personalie Rotzer zur Diskussion bringen. Als andere als eine schnelle Entfernung des Rechtsextremisten von seiner Präsidenten-Funktion wäre eine grosse Überraschung. [HS]