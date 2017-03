Rechts-Gespenst bleibt vorerst in der Flasche

STANDPUNKT

Jacques Ungar, 17. März 2017

Die Mitte-Rechts-Partei des holländischen Regierungschefs Mark Rutte bleibt nach den Parlamentswahlen vom Mittwoch mit 31 der total 150 Sitze die stärkste Partei des Landes, wie zwei Ausgangserhebungen übereinstimmend zeigten. Dazu der Premierminister: «Holland hat dem Populismus nein gesagt!». Mit einer klar von Erleichterung geprägten Überschwänglichkeit reagierten nach Bekanntwerden des holländischen Resultats Deutschland und Frankreich, die bei eigenen, auf Mai und September angesetzten Wahlen ebenfalls mit starken Rechtsparteien zu rechnen haben werden. Bundeskanzlerin Angela Merkels Stabschef Peter Altmaier ging so weit, Holland als den «Meister» zu titulieren und ihm für dieses «grossartige Resultat» zu gratulieren.

Geert Wilders antiislamische PVV folgt aber mit 19 Sitzen zusammen mit zwei anderen gleich starken Parteien bereits auf Platz zwei. Das von Wilders vertretene Rechts-Gespenst bleibt damit dieses Mal zwar noch in der Flasche, doch der Antiislamist, der sich seit Jahren gleichzeitig als Israel-Freund profiliert und in Jerusalem teilweise als solcher behandelt wird, dürfte 19 parlamentarische Sitze errungen haben, vier mehr als bei den Wahlen von 2012. Entsprechend frohlockend tönte Wilders in seinen ersten Reaktionen auf die vermuteten Wahlergebnisse: «Danke, PVV-Wähler! Wir haben Sitze gewonnen! Und Rutte wird noch von mir hören!» Das Resultat für Wilders, der bei einem Sieg Holland aus der EU herausführen wollte, liegt klar unter dem Hoch von 2010 (24 Mandate), während die Unterstützung für die zwei klaren EU-Supporter, der progressiven D66 und der Grünen Linken leicht zugenommen hat. Die grösste Niederlage musste die Arbeitspartei einstecken, deren Sitzzahl von 38 auf nur neun gesunken ist. Laut dem TV-Kanal NOS lag die Stimmbeteiligung mit 82 Prozent klar höher als bei den letzten Wahlen (74,6 Prozent).

Ein sichtlich erfreuter Mark Rutte fasste die Auswirkungen des holländischen Urnengangs an einer Nach-Wahl-Party siegesgewiss wie folgt zusammen: «Alles spricht dafür, dass die VVD zum dritten aufeinanderfolgenden Mal die grösste Partei in den Niederlanden sein wird.» An diesem Abend habe Holland auch nach Brexit und nach den US-Wahlen «Stopp» gesagt zur «falschen Art des Populismus».

Eine nüchterne Betrachtung des Wahlergebnisses lässt aber wenig Raum für Jubel. Zwar konnte Rutte den befürchteten Sieg Geert Wilders vermeiden, doch Jahre der Sparprogramme haben seinen Anteil an den Stimmen schrumpfen lassen. Vor allem dürfte ihm der Quasi-Zusammenbruch der Arbeitspartei, seines Juniorpartners in der abtretenden Koalition, zu schaffen machen. Es könnten Wochen, ja vielleicht sogar Monate vergehen, bis es Rutte gelingen wird, eine Koalition auf die Beine zu stellen (vgl. S. 8).

Laut der ersten Ausgangsumfrage vom Mittwochabend ergibt sich die folgende Verteilung der 150 Sitze im holländischen Parlament:

Volkspartei für Freiheit und Demokratie (Premier Mark Rutte) 31, Partei für Freiheit (Geert Wilders), Christ-Demokraten CDA und D66 (Demokraten 66) je 19, Grüne Linke 16, Sozialistische Partei 14, Arbeitspartei 9, Christliche Union 6, Partei für die Tiere 5, 50Plus 4, Denk 3, Reformierte politische Partei 3, Forum für Demokratie 2 Sitze.



Jacques Ungar ist Leiter des Nahostbüros von tachles in Jerusalem.