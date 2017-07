Recht auf Rückgabe

Die Familie einer jüdischen Frau, die auf der Flucht vor den Nazis ein wertvolles Gemälde unter Druck verkauft hatte, darf von einem Museum in Madrid dessen Rücker-stattung fordern. Das befand ein amerikanisches Bundes-Berufungsgericht. Demnach kann die Familie von Lilly Cassirer vom Madrider Thyssen-Bornemisza-Museum die Herausgabe des Gemäldes einer Pariser- Strassenszene von Camille Pissarro von 1897, «Rue Saint-Honoré, Après-midi, Effet de Pluie» (Foto), verlangen. Der Wert des Kunstwerks wird auf mindestens 40 Millionen Dollar geschätzt. Seit 1992 wird es in dem Madrider Museum- gezeigt. 1939 hatte die in Deutschland geborene Cassirer das Gemälde für 360 Dollar verkauft. Ihr Schwiegervater Julius hatte es vom Maler persönlich erworben. 1976 hatte Baron Heinrich Thyssen-Borne-misza das Kunstwerk er-worben, das seit der Eröffnung des Madrider- Museums 1992 dort ausgestellt ist, nachdem der 2002 verstorbene Baron seine Sammlung der spanischen Regierung über-geben hatte. Pissaros Werk war für über zehn Millionen Dollar versichert.