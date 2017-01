Rebellen suspendieren Gespräche mit Regierung

SYRIEN

4. Januar 2017

Gefordert wird eine «volle Verwirklichung» des Waffenstillstandes.

Von dem mit russisch-türkischer Vermittlung zustande gekommenen Waffenstillstand in Syrien war am Dienstagabend nicht mehr viel übrig. Regierungstreue Truppen setzten ihre Offensive gegen das wasserreiche Barada-Tal nordwestlich von Damaskus fort, während eine Gruppe von zehn Rebellenverbänden erklärten, Gespräche über geplante Friedensverhandlungen wegen der, wie sie sagen, fortlaufenden Verletzungen des nur vier Tage alten Waffenstillstandes durch die Regierung suspendieren zu wollen. Im kommenden Monat sollten eigentlich in der kasachischen Hauptstadt Astana Gespräche zwischen Vertretern der Regierung und den wichtigsten Rebellengruppen stattfinden. Das von den Rebellen kontrollierte Barada-Tal, die wichtigste Wasserquelle für Damaskus und die umliegenden Regionen, ist umgeben von regierungstreuen Truppen, einschliesslich der libanesischen Hizbollahmiliz. Die jüngst andauernden Unruhen in dem Tal haben seit Ende Dezember zu einer ernsthaften Wasserknappheit in der syrischen Hauptstadt geführt. [TA]