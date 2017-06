Razzia in zwei Bundesländern

«Europäische Aktion»

26. Juni 2017

Vierzehn Liegenschaften, vorwiegend Wohnräume, durchsuchten Polizisten in den beiden Bundesländern Thüringen und Niedersachsen. Sie beschlagnahmten Waffen und Waffenteile, rechtsextremes Propagandamaterial, geringe Mengen Rauschgift sowie diverse Handys und Computer.

Die Aktion galt der «Europäischen Aktion» (EA), einem international ausgerichteten Zusammenschluss von Holocaustleugnern und Neonazis. Die Kleinstorganisation war in den vergangenen Monaten besonders im Bundesland Thüringen aktiv. Gegenüber Medien sprach ein Sprecher des thüringischen Verfassungsschutzes von «rechtsterroristischen Strukturen». In einer Eilmeldung erklärt die EA, «Mitstreitern» würden «paramilitärische Aktivitäten im Thüringer Wald zur Last gelegt», dabei handle es sich um «eine friedliche, gemeinschaftsbezogene und naturverbundene Freizeitbeschäftigung». Die EA bestätigt aber politische Absichten, es sei um «eine praxisnahe Vorbereitung auf ein mögliches Krisen- und Katastrophenszenario gegangen». Im Klartext: Die EA geht von bürgerkriegsähnlichen Zuständen in naher Zukunft aus.

Die EA wurde Ende 2010/Anfang 2011 gegründet. Zu den Mitbegründern gehörte auch der Schweizer Holocaust-Leugner Bernhard Schaub, der mehrere Jahre als Anführer der rechtsextremen Gruppe auftrat. Schaub lebt heute in der Nähe der Stadt Greifswald, in Mecklenburg-Vorpommern.



In der Schweiz ist die EA kaum noch aktiv, die letzte Versammlung führte sie Mitte März 2015 durch, im Kanton St. Gallen in einem Schützenhaus. Den Anlass organisiert hatten jedoch die EA-«Kameraden» aus dem Fürstentum Liechtenstein. Gemäss eines Ton-Mitschnittes bezeichnet damals ein «junger Aktivist» aus Liechtenstein den Holocaust als Zeit der «grössten Jahrhundertlüge». Auf ihrer Facebook-Seite solidarisierte sich die EA Liechtenstein umgehend mit den «betroffenen Kameraden». [HS]