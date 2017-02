Razzia gegen anti-rassistisches Büro

WARSCHAU

8. Februar 2017

Beschwerde: Polen wird zum «Polizeistaat».

In Warschau hat die Polizei in den Büros des Zentrums für die Überwachung rassistischen und xenophoben Benehmens im Rahmen einer Betrugsuntersuchung eine Razzia durchgeführt. Die Suchaktion wurde auf Grund des Verlangens der Staatsanwaltschaft von Bialystok im Zusammenhang mit einer Untersuchung des Verdachts auf Betrug, Dokumentenfälschung und anderen Vergehen durchgeführt, wie die Staatsanwaltschaft wissen liess. Gegenüber Facebook sagte das anti-Rassismusszentrum, es operiere im Rahmen der Gesetze, und Polen würde zu einem «Polizeistaat» werden. Dem Vernehmen nach durchsuchte die Polizei auch Heime von Vorstandsmitgliedern und soll dabei Computer und Mobil-Telefone konfisziert haben. Der jüdische Gemeindebund von Polen, das mit dem Zentrum seit November zusammenarbeitet, hat sich in der Sache noch nicht verlauten lassen. [TA]