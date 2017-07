Raw Schmerler verstorben

ZÜRICH

21. Juli 2017

Diese Woche ist Raw Mosche Chaim Schmerler in Jerusalem verstorben und am Dienstag im Kreise der Familie beerdigt worden. Jahrzehntelang prägte der 1927 in Wien geborene Gelehrte das orthodoxe jüdische Leben Zürichs mit Ausstrahlung weit über die Landesgrenzen hinaus. Ihm wurde der Titel «Gaon» verliehen, mit dem ganz grosse Gelehrte aus der talmudischen Welt geehrt werden. Schmerler leitete das Lehrhaus Machzikei Hadas an der Anwandstrasse in Zürich, das er zu einem Zentrum der Talmud- und generell jüdischer Studien etablierte. Die Institution wurde nie offiziell als Gemeinde geführt und als «Stibl» in der ostjüdischen Tradition geführt. In der Öffentlichkeit sah man den Gelehrten selten, doch galt er gemeindeübergreifend als federführender Kopf innerhalb der jüdischen Orthodoxie Zürichs. Im Dezember vergangenen Jahres übernahm sein Sohn Naftali Zwi Schmerler die Leitung.