Rauschenberg-Retrospektive

Anna Rieder, 7. Juli 2017

Die Ausstellung von Robert Rauschenberg «Among Friends» («Unter Freunden») im Museum of Modern Art ist die erste Retrospektive des Künstlers mit über 250 Werken. Kunsthistorisch gilt Rauschenberg als Vorbereiter der amerikanischen Pop Art. Gezeigt wird sein Werk zusammen mit anderen Werken zeitgenössischer Künstler im New York der fünfziger und sechziger Jahre, der Blüte der Boheme. Die Kuratorin Leah Dickermann bezeichnet die Ausstellung als «offene Analyse». Sie zeigt Rauschenberg als Vermittler nicht nur zwischen Künstlern, sondern auch zwischen der Kunstwelt und benachbarten Welten wie der Avantgarde der Tanz-Performance, Schriftstellern und Musikern. Kunst war für Rauschenberg nicht nur etwas, was man herstellt, sondern auch etwas, was man macht. Auf dem Foto zu sehen ist das Werk «Pelican» (1963), es zeigt Rauschenberg auf Rollschuhen, ein offener Fallschirm auf seinem Rücken umgibt ihn wie eine Lichthülle einen mittelalterlichen Heiligen. Rauschenberg wurde in Texas geboren, lebte und arbeitete in New York und starb im Alter von 82 Jahren in Captiva Island, Florida.

Bis 21. September, MoMA, 11 W 53rd St, USA-New York. www.moma.org