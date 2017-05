Rat geben und lernen

IVANKA TRUMP

Andreas Mink , 5. Mai 2017

Die Interessenkonflikte des Trump-Klans zwischen Geschäft und Politik sprengen sämtliche Konventionen in Amerika. Lästermäuler sehen keinen Zufall darin, dass Ivanka Trump der «New York Times» just zum letzten Dienstag-Interview einen langen Beitrag über ihre Rolle als Beraterin ihres Vaters als US-Präsident zum Besten gegeben hat: Gleichentags erschien ein neues Buch von ihr. Den Vertrag zu «Women Who Work: Rewriting the Rules to Success» hat sie im Wahlkampf unterschrieben. Aber nun vermarktet sie das Werk auch durch ein Exzerpt im Magazin «Fortune». Die-ses zeigt dazu einen Clip von ihrem jüngsten Auftritt in Deutschland mit anderen, prominenten Damen wie Bundeskanzlerin Angela Merkel oder Christine Lagarde, der Direktorin des Internationalen Währungsfonds. So gehen Geschäft, Pflege der Marke Trump und Ivanka Trumps neue Rolle als Ratgeberin des mächtigsten Mannes der Welt Hand in Hand. Das «Exclusive Magazine» der «Times» ist in freundlichem Ton gehalten und offenbart, dass sich die 34-Jährige zwar in vieles im Weissen Haus einmischt, gleichzeitig aber gibt Ivanka Trump zu, dass sie ständig dazulernt. Unklar bleibt jedoch ihr Einfluss. Denn viel hat sie bislang als Präsidenten-Ratgeberin nicht erreicht. Sie hat die Förderung von Frauen und Mädchen in Bildung, Familie und Beruf als zentrales Anliegen erkoren. Möglicherweise ist sie aber nur Aushängeschild für die Agenda ihres Vaters.