Rasche Reaktion Israels auf neue Erdogan-Tiraden

ANKARA-JERUSALEM

10. Mai 2017

Türkischer Botschafter ins Aussenministerium zitiert.

In scharfen Worten wies am Dienstag Yuval Rotem, Generaldirektor des israelischen Aussenministeriums, auf Anweisung von Premier- und Aussenminister Binyamin Netanyahu den türkischen Botschafter Kemal Okem in die Schranken. Stein des Anstosses war am Vortag der türkische Präsident Erdogan gewesen, der Israel wegen dessen Jerusalem-Politik attackiert und die Muslime aufgefordert hatte, zur Unterstützung der Palästinenserden Jerusalemer Tempelberg in Massen zu besuchen. Rotem erklärte in dem Gespräch, dass Jene, die in ihrem eigene Land systematisch Menschenrechte verletzen würden, «der einzig wirklichen Demokratie in der Region» keine Moral predigen sollten. Israel beschütze konsistent die totale Freiheit des Gottesdienstes für Juden, Muslime und Christen und werde dies auch trotz der ungerechtfertigten Anwürfe weiter so praktizieren. Am Montagabend hatte Erdogan in einer Rede Israel mit den Adjektiven «rassistisch und diskriminatorisch» beehrt. Jeder Tag, an dem Jerusalem besetzt wäre, sei eine «Beleidigung für uns», fügte der türkische Präsident hinzu. Den Bemühungen zur Judaisierung Jerusalems müsste begegnet werden. «Es überrascht», sagte der Jerusalemer Bürgermeister Nir Barkat, «dass Erdogan, der einen Staat leitet, der Jerusalem 400 Jahre lang besetzt gehalten hatte, uns vorschreiben will, wie wir unsere Stadt zu verwalten haben.» Erdogan wird wohl kaum der Einladung Barkats zu einem Jerusalem-Besuch «anlässlich des 50. Jahrestags seiner Wiedervereinigung» Folge leisten. - Es war dies die erste Direktkonfrontation zwischen den beiden Staaten, die erst im vergangenen Juni nach mehrjährigem Unterbruch die diplomatischen Beziehungen wieder aufgenommen hatten. In Jerusalem betonten zuständige politische Stellen aber, dass man mit diesem kurzen Wortgefecht die Angelegenheit als erledigt betrachte. Türkei-Experten in Israel betonen dagegen, dass Präsident Erdogan in seiner berechnenden Unberechenbarkeit jederzeit nach Gutdünken das bilaterale Kriegsbeil wieder ausgraben könne (und werde). [JU]