Rahm Emanuel geht neue Wege bei Bildung

CHICAGO

5. Juli 2017

Einen «Pfad in eine produktive Zukunft» wollen die Schulen von Chicago zukünftig Absolventen weisen: Eine Abgangszeugnis gibt es ab 2020 nur noch gegen einen Nachweis für konkrete Zukunftspläne.

Als Bürgermeister von Chicago steht Rahm Emanuel dem drittgrössten Schulsystem der USA vor. In wenigen Jahren soll seine Verantwortung für die 381'000 Schülerinnen und Schüler nicht mit dem High School-Abschluss nach der 12. Klasse enden. Ab 2020 wird die Stadt Abgangszeugnisse nur noch gegen den Nachweis von konkreten Plänen für die Zeit danach ausgeben. Dies haben das Rathaus und die Schulaufsicht zu Wochenbeginn beschlossen.

Schüler müssen dann zeigen, ob sie einen Studien- oder Ausbildungsplatz gefunden haben, vom Militär angenommen worden sind oder sonstige Weichen in eine produktive Zukunft gestellt haben (Link).

Emanuel bezeichnet die neue Auflage als Pfad in eine fruchtbare Zukunft: «Wir werden Jugendlichen helfen, einen Lebensplan zu entwickeln. Das ist für einen Erfolg notwendig. Wir dürfen den Kids nicht den Gedanken erlauben, dass sie nach der 12. Klasse keine Anleitung mehr brauchen.»

Die Innovation erscheint angesichts von Statistiken sinnvoll, die ein erfülltes Berufsleben an eine fortgesetzte Bildung nach dem High School-Abschluss binden. Aber Chicago leidet seit Jahren an finanziellen Problemen und hat 2016 über 1000 Lehrer und Schulangestellte entlassen. Daher mangelt es bereits heute an Berufsberatern an den High Schools und die vorhandenen sind meist völlig überfordert.

Die Idee stammt ursprünglich von Arne Duncan, dem aus Chicago stammenden Erziehungsminister unter Präsident Barack Obama. Zumindest bei der Lehrergewerkschaft stösst die Innovation auf scharfe Kritik: Deren Präsidentin Karen Lewis ringt mit Emanuel seit Jahren über Budgets und Tarif-Verträge. Nun erklärte sie: «Wer soll Schülern helfen, die neuen Auflagen zu erfüllen? Wer die Leistung für ein Abschlusszeugnis erbracht hat, soll es auch bekommen. Wer den Kids ein Zeugnis vorenthält, treibt sie in noch tiefere Armut.» [AM]