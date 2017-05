«Radiohead entschlossen, in Tel Aviv aufzutreten»

ROGER WARTERS OHNE ILLUSIONEN

1. Mai 2017

Pink-Floyd-Gründer: Boykottaufruf war nutzlos.

Trotz seiner drängenden Appelle zu Gunsten der Boykottbewegung gegen Israel macht sich Roger Waters, der Gründer der «Pink Floyd»-Band, keine Illusionen: «Radiohead», die ikonische alternative Rockband, sei entschlossen, am kommenden 19. Juli in Tel Aviv aufzutreten. «Ich habe mich in eine Korrespondenz mit einigen der Radiohead-Mitglieder engagiert», sagte Waters, in einem Interview mit Jon Pareles, dem Musikkritiker der «New York Times», «doch sie scheinen entschlossen zu sein, mit ihren Plänen vorwärts zu machen und in Tel Aviv ein Konzert zu geben. Ich kann in der Sache nicht mehr viel sagen.» Zusammen mit dutzenden anderen Künstlern hat Waters letzte Woche «Radiohead» in einem Schreiben aufgefordert, das anberaumte Konzert abzusagen. Die für ihre politische Linksorientierung bekannte Band sollte sich stattdessen den Boykottaufrufen palästinensischer Aktivisten anschliessen. Zuletzt war «Radiohead» im Jahr 2000 in Israel aufgetreten. [TA]