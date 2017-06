Rabbiner und Aussenminister: Radikalismus unter syrischen Flüchtlingen verhindern.

BERLIN

13. Juni 2017

Sigmar Gabriel und Yehuda Teichtal diskutieren Wege, wie der Extremismus einzudämmen wäre.

Der deutsche Aussenminister Sigmar Gabriel zeigte Yehuda Teichtal, dem Rabbiner von Berlin, anlässlich eines Besuchs seinen Geburtsort Goslar und verschiedene jüdische Stätten. Unter anderem besichtigten die Beiden einen alten jüdischen Friedhof, wo sie ein Kapitel Psalmen auf deutsch und hebräisch rezitierten. Wie die «Jerusalem Post» berichete, diskutierten die zwei Persönlichkeiten aber auch Wege zur Eindämmung der Radikalisierung unter syrischen Flüchtlingen. Gabriel hatte Teichtal auf die Besichtigungstour eingeladen, als sie sich vor einigen Wochen an der von der deutschen Regierung gesponserten Internationalen Konferenz für religiöse Führer getroffen hatten. Die Konferenz hatte unter dem Motto «Verantwortung der Religionen für den Frieden» gestanden. Die beiden Persönlichkeiten diskutierten auch Themen im Zusammenhang mit den jüdischen Gemeinde des Landes, wobei Rabbi Teichtal dem Minister über Pläne für den ersten jüdischen Campus in Berlin seit dem Holocaust berichtete. Bei dieser Gelegenheit vermittelte der Rabbiner dem Minister auch einige der Sorgen unter der deutschen Judenheit über den Radikalismus unter der syrischen Flüchtlingsgemeinschaft im Lande. Die jüdische Gemeinde misst, wie der Rabbiner betonte, staatlich-kulturellen Integrationsinitiativen für die Immigranten ebensolche Wichtigkeit bei wie der Holocausterziehung. – Nach seiner Debatte mit Rabbi Teichtal postete Minister Gabriel folgendes auf seiner Facebook-Seite: «Es ist Allen klar, dass der Glaube ein kräftiger motivierender Faktor in allen Lebensbereichen ist. Es ist nicht selten, dass Menschen Fanatismus und Aggression, manchmal sogar Terror, dem Glauben in die Schuhe schieben.» Wer dies mache, fuhr Gabriel fort, verstehe aber die wahre Kraft der Religion oder dessen Ziele für den Frieden nicht. «Ich glaube an das grosse Potential für Frieden unter allen Nationen.» [TA]