Rabbiner kündigen Telefon-Konferenz mit Trump

USA-POLITIK

24. August 2017

Vier Koalitionen jüdischer Geistlicher sagen aufgrund der Vorfälle von Charlottesville vor zehn Tagen eine traditionelle Telefon-Konferenz mit Präsident Donald Trump ab.

Das Gespräch hat eine gute Tradition in den USA. Barack Obama hat vor den Hohen Feiertagen eine Telefon-Konferenz mit Hunderten von Rabbinern veranstaltet. Dabei vermied er die Tagespolitik und pflegte einen offenen Austausch über grundsätzlichere Fragen. Nun droht die Tradition wieder zu enden. Am gestrigen Mittwoch gaben die vier daran beteiligten Dachverbände aus verschiedenen Strömungen des Judentums bekannt, dass sie im kommenden September nicht an einem Telefonat mit Donald Trump teilnehmen wollen (Link).

Die Erklärung wurde von den Dachverbänden «Central Conference of American Rabbis» (Reform), «Rabbinical Assembly» (Konservative), «Reconstructionist Rabbinical Association» und dem «Religious Action Center of Reform Judaism», sowie von 4000 Rabbinern und Gemeinden unterzeichnet (Link).

Darin heisst es: «Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass die Statements von Präsident Trump während und nach den tragischen Ereignissen in Charlottesville derart an moralischer Führungskraft und Empathie mit den Opfern von Rassen- und Glaubenshass mangeln, dass wir ein solches Telefonat in diesem Jahr nicht zu organisieren in der Lage sind.»

Trump hatte zu dem Aufmarsch ultrarechter Gruppen wechselnde Erklärungen abgegeben und schliesslich eine moralische Gleichstellung zwischen Neo-Nazis und linken Gegendemonstranten hergestellt. Bei den Zusammenstössen hatte ein rechtsextremer Autofahrer eine Demonstrantin getötet und mehrere Menschen verletzt. Trump hat an einer Rede in Phoenix, Arizona, am Dienstag seine Erklärungen zu Charlottesville unvollständig zitiert und sich erneut als Opfer unpatriotischer «Fake News»-Medien dargestellt.

Sein Verhalten hat jüdische Exponenten und Offizielle schon während der Vorgänge in Charlottesville schockiert und zu scharfer Kritik bewegt. Die Erklärung der Rabbiner katapultiert die Kritik in eine neue Dimension: Zumindest in der neueren Geschichte Amerikas haben sich jüdische Geistliche und Gemeinden noch niemals in so geschlossener und deutlicher Form von einem Präsidenten distanziert.

Bill Clinton und George W. Bush hatten vor den Hohen Feiertags bereits Gesprächsrunden mit Rabbinern veranstalte. Doch erst Obama hat daraus eine feste Gewohnheit gemacht und Telefon-Konferenzen eingeführt. [AM]