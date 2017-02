Rabbiner fordern mehr Sicherheit

MÜNCHEN

Gisela Blau, 3. Februar 2017

Europäische Rabbiner verlangen an der kommenden Müncher Sicherheitskonferenz mehr Massnahmen für jüdische Menschen und Einrichtungen.

Nicht nur in der Schweiz ist die mangelhafte staatliche Unterstützung von Sicherheitsmassnahmen, die jüdische Gemeinden zugunsten ihrer laut Nachrichtendienst besonders gefährdeten Mitglieder und Institutionen auf sich nehmen müssen, ein gewichtiges Thema. Auch die Konferenz der Europäischen (orthodoxen) Rabbiner befasst sich damit und macht sich grosse Sorgen und will sich der neuen geopolitischen Situation anpassen. Diese Rabbiner beabsichtigen, von den europäischen Regierungen mehr Sicherheit zu fordern. Dies sagte ihr Präsident, der aus Zürich stammende Oberrabbiner von Moskau, Pinchas Goldschmidt, am 22. Januar anlässlich der Amtseinführung des neuen Gemeinderabbiners der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich (ICZ) in seinem Referat in der Synagoge Löwenstrasse:

«Was die Flüchtlingsfrage angeht, so ist die Sache auch nicht schwarz und weiss.

Wir als Israeliten wissen sehr genau, was es bedeutet, ein Flüchtling zu sein. Wir wissen, dass in der Thora mehr als 26 Mal erwähnt ist, man solle den Fremden willkommen heissen. Was jedoch sollen wir tun, wenn der Fremde aus einem Land oder Staat kommt, wo ihm Antisemitismus beigebracht wurde? In der Konferenz der Europäischen Rabbiner müssen wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen.

Und da Europa sich vor unseren Augen wandelt, müssen wir uns täglich den neuen Herausforderungen stellen, die sich aus der ständig wechselnden Landschaft ergeben. Wir wollen mit dem Schweizer Rabbinat zusammenarbeiten, um diese Herausforderungen zu meistern. Im kommenden Monat (17. bis 19. Februar 2017, Anm. d. Red.) fahren wir zum ersten Mal zur Sicherheitskonferenz in München mit der Botschaft an alle europäischen Regierungen, dass die Sicherheit der jüdischen Institutionen in Europa nicht alleine in der Verantwortung der Gemeinden liegen kann. Die betreffenden Regierungen tragen Verantwortung für alle ihre Bürger und für die Sicherheit von allen Bürgern, ohne Unterschied, ob sie Bollag, Dreifuss, Guggenheim, Streuli oder Burkhalter heissen.»

Frage nach dem Weshalb

In einem Mail-Austausch bat tachles Rabbiner Goldschmidt um mehr Informationen, die zu dieser Absicht führten, vor allem deshalb, weil die Nachbarländer der Schweiz und andere europäische Staaten den Schutz der jüdischen Gemeinschaft von Staates wegen übernehmen.

Trotzdem wollen die in einer Konferenz zusammengeschlossenen orthodoxen europäischen Rabbiner beziehungsweise deren Präsident Goldschmidt die seit vielen Jahren in München im Hotel Bayerischer Hof durchgeführte Sicherheitskonferenz mit ihren überaus zahlreichen anwesenden Entscheidungsträgern aus aller Welt um mehr Sicherheitsmassnahmen für jüdische Menschen und Einrichtungen bitten. Weshalb?

Goldschmidt erläutert, dass einige Länder wie zum Beispiel Deutschland, Grossbritannien und auch andere sich gegenüber der jüdischen Gemeinschaft als sehr hilfreich erweisen, andere dagegen überhaupt nicht hilfsbereit seien. Welche das sind, sagte er nicht. Aber er berichtete, dass Frankreich nach dem mörderischen Attentat von Nizza am 14. Juli 2016 die militärische Präsenz vor den jüdischen Institutionen Frankreichs abzog. Die Begründung habe gelautet, von nun an seien alle ein Ziel für Anschläge. «Wir sind jedoch überzeugt», so Goldschmidt, «dass wir uns immer noch an vorderster Front befinden. Dass in letzter Zeit eher andere Ziele angegriffen wurden, liegt nur daran, dass jüdische Einrichtungen unter Schutz stehen und deshalb schwierige Ziele darstellen.»

Zum Schutz der Juden

Goldschmidt äusserte sich auch nach mehrfachem Nachfragen nicht dazu, weshalb jetzt die Rabbinerkonferenz einschreitet. Liegt es daran, dass nach deren Ansicht die anderen europäisch-jüdischen Gremien, wie zum Beispiel der Europäisch-Jüdische Kongress oder andere sich zu wenig um dieses Thema kümmern und keine Forderungen stellen? Rabbiner Goldschmidt antwortete zum Schluss eher ausweichend: «Wir alle tun das Unsere zugunsten des jüdischen Volkes!» 