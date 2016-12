Rabbi Aaron Yehuda Leib Shteinman hospitalisiert

BNE BERAK

27. Dezember 2016

103-jähriger charedischer Führer vermutlich an Lungenentzündung erkrankt.

Dew 103 Jahre alte Rabbi Aaron Yehuda Leib Shteinman, der als der führende Weise in der nicht-chassidischen charedischen (ultra-orthodoxen) Gemeinschaft gilt, ist am Sonntag in das Ma’aney-Hayeshua-Krankenhaus in Bne Berak eingeliefert worden. Die Ärzte vermuten eine Lungenentzündung als Grund für den schlechten Gesundheitszustand des Rabbis. Laut Professor Moti Ravid, Direktor des Medizinischen Zentrums in Bne Berak, war Rabbi Shteinman bei der Einlieferung bei Bewusstsein. Die Hospitalisierung soll als Vorsichtsmassnahme getroffen worden sein. «Der Mann hat die Altersgrenze von 100 Jahren passiert, und da kann alles eine Person aus dem Gleichgewicht bringen», sagte Ravid am Sonntagabend. «Er hatte einige Atemprobleme, Fieber und ein allgemeines Gefühl des Unwohlseins. Er wurde in die Intensivstation gebracht, nicht weil er es unbedingt nötig gehabt hätte, doch an diesem Ort sind eine relative Isolierung und Ruhe möglich, und natürlich die angebrachte Überwachung. Er wird behandelt, und wir hoffen das Beste. Rabbi Shteinman ist so bei Bewusstsein, wie es in dieser Situation ewartet werden kann.» Seit dem Hinschied von Rabbi Yosef Shalom Elyashiv vor vier Jahren wird Shteinman als die Führungsperson der litauischen Torahwelt betrachtet. Er leitet auch den Rat der Torahweisen der Partei «Degel Hatorah». [TA]