Purim mit Party, Brunch und Megila-Lesungen

SCHWEIZ

17. März 2017

Die jüdische Schweiz war am Wochenende im Purim-Fieber – von Basel, Baden,Winterthur und Zürich bis ins grenznahe Hohenems feierten Jung und Alt dieGeschichte von Königin Esther oft auch mit aktuellen politischen Verweisen.

Der Höhepunkt der Purim-Feierlichkeiten in Zürich war der Brunch in der Israelitischen Cultusgemeinde mit rund 300 Gästen.

Frohes Fest in Baden

Am Sonntag veranstaltete die Israelitische Kultusgemeinde Baden einen grossen Purimbrunch mit etwa 50 Teilnehmern. Es war ein gelungenes, fröhliches Fest mit vielen guten Sachen und Josef brätelte Spiegeleier, Scrambled Eggs, Omeletten mit und ohne Inhalt und Miriam und Mimi arrangierten, arbeiteten und organisierten wie Profis. Als Höhepunkt hielt Rabbiner Eliyahu Tarantul aus Zürich einen humorvollen Vortrag über die Purimgeschichte mit vielen dazu passenden Bildern. Die Besucher hatten sehr viel Spass, wie es sich für Purim gehört.

Amerika und China im Basler Fokus

Die Synagogenkommission der Israelitischen Gemeinde Basel (IGB) lud ihre Gemeindemitglieder zu verschiedenen Megila-Lesungen in der Synagoge ein, die gut besucht wurden – Höhepunkt war erneut der Purimbrunch im Gemeindesaal der IGB, zu dem Jung und Alt zahlreich erschien. Den Kindern wurde ein spezielles Programm geboten, das grossen Anklang fand. Auch eine Party wurde geboten, eingeladen hatten Rabbiner Mosche Baumel und seine Familie unter dem Motto «Once Upon a Time in America». Chinesisch hingegen ging es bei Chabad Basel zu, wo alle Gäste in chinesischem Stil verkleidet erschienen; es herrschte gute Stimmung bei allen in Basel gebotenen Anlässen.

Purim-Traditionen in Winterthur und Hohenems

Erfreulich viele Teilnehmer genossen die Purimfeier der Israelitischen Gemeinde Winterthur (IGW). Im voll besetzten Betlokal wurde zuerst Schacharit gebetet und die Megila gelesen. Danach gab es einen liebevoll zubereiteten Brunch, der grossen Anklang fand. Unser Organisator Shlomy Hermon war für die Purimgeschenke für alle besorgt und verschiedene kleine Darbietungen erfreuten die Gäste. Die traditionelle Purimfeier der IGW ist nach wie vor sehr beliebt und alle freuen sich schon auf das nächste Jahr. Erwähnenswert sind auch die Purimfeierlichkeiten, die in Hohenems stattfanden, nicht weit entfernt von der Schweizer Grenze. Erstmals seit mehr als 100 Jahren gab es in der Stadt einen Purim-umzug, anschliessend wurde zum Purimball in das Restaurant Moritz im alten jüdischen Schulhaus geladen; die Gäste erschienen zahlreich.

Gute Stimmung in Zürich

In der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich fand kurz nach Schabbatausgang ein ebenso fröhliches wie gemütliches Megila-Leinen in der Synagoge Löwenstrasse statt. Rund 150 Teilnehmende erfreuten sich der eigens aufgestellten Mechiza und lauschten Daniel Feldmanns Vortrag. Im Anschluss wurde bei Würstchen, (Schweizer) Bier und Hamantaschen zum geselligen Beisammensein eingeladen. Der Anlass war wohl etwas kleiner als letztes Jahr, doch der Höhepunkt der Purimfeierlichkeiten folgte ohnehin am Sonntag im ICZ-Gemeindezentrum. Nach dem Morgengebet, dem wiederum perfekten Leinen des Baal Kore Daniel Feldmann und der egalitären Variante von Schabbat Jachdav war der Gemeindesaal zum Brunch mit knapp 300 Personen zum Bersten voll. Das reichhaltige Büffet vom Restaurant Olive Garden liess nichts zu wünschen übrig und die Chilbi bot zahlreiche, freudig genutzte Aktivitäten für Klein und Gross. Die mitreissende und energiegeladene Breakdance-Show der Lordz Dance Academy zog eine Horde fröhlicher Kinder in ihren Bann. Die Stimmung war sowohl in der Synagoge als auch im Gemeindezentrum sehr gut.

Mehr als 80 Personen folgten der Einladung zum Purimbrunch von der Sozialabteilung und dem Israelitischen Frauenverein. Nur zufriedene Gesichter und verkleidete, schöne Gestalten waren zu sehen. Gross und Klein fegte durch das Gemeindehaus der ICZ. Es gab lässige Programmpunkte für die Kleinsten und die Dubim organisierten ein Programm im Jugendsaal für die grösseren Kinder. Es war laut, bunt und fröhlich, das darf an Purim ja nicht fehlen. Vielen Dank an die Helferinnen in der Küche, der Sicherheit, dem Rabbinat, den Madrichim der Dubim, Dorit und Michael Kohn und allen, die zu diesem tollen Event beigetragen haben.