Provokante Äusserung

HANEEN ZOABI

20. Oktober 2017

Nachdem es längere Zeit rund um die streitbare Knessetabgeordnete Haneen Zoabi aus Nazareth von der «Vereinigten Liste» ruhig gewesen ist, liess sie dieser Tage wieder von sich hören, und zwar gleich auf ihre gewohnt provokative Art.

Im Gegensatz zu den Palästinensern habe das jüdische Volk, wie sie meinte, kein Recht auf Selbstbestimmung. Weil die Juden keine Nationalität seien, erklärte die Abgeordnete im amerikanischen Dallas an einem Gala-abend des «Jerusalem Fund for Education and Community Development», einer propalästinensischen Organisation in den USA, könne man nicht über Selbstbestimmung für das jüdische Volk reden. «Die Israeli können Selbstbestimmung haben», räumte die Parlamentarierin grosszügig ein, «doch nicht in einem jüdischen Staat, sondern innerhalb eines säkular-demokratischen Staates.» Zoabi rief die Palästinenser laut «Jerusalem Post» auf, das Thema der Selbstbestimmung zu definieren, «nicht für die Juden, sondern für die Israeli». Pro memoria: Haneen Zoabi war 2014 während sechs Monaten wegen Aufhetzung von der Knesset suspendiert, nachdem sie die Be-schiessung von Israel mit Raketen durch die Hamas aus dem Gazastreifen ebenso gerechtfertigt hatte wie die Entführung und anschliessende Ermordung dreier israelischer Jeschiwa-Studenten durch palästinensische Terroristen. [JU]