«Protokolle» vor Gericht

BUCH

Shai Holer , 9. Juni 2017

Die Berner Prozesse und die «Protokolle der Weisen von Zion» in einer akribischen Aufarbeitung von Michael Hagemeister.



Der Titel wirkt etwas befremdlich: «Die ‹Protokol-le der Weisen von Zion› vor Gericht». Worin liegt der Reiz, insbesondere für einen Wissenschaftler, sich mit diesem Machwerk durchschaubarer Antisemiten auseinanderzusetzen? Spätestens als die «Times» 1921 die Glaubwürdigkeit der «Protkolle» in Zweifel zog und deren Inhalt als Hybrid zwischen Hermann Goedsches «Biarritz» und Maurice Jolys «Streitgespräch zwischen Machiavelli und Montesquieu» abtat, sollte jedem halbwegs vernünftigen Menschen die Absurdität dieser sogenannten Protokolle bewusst gewesen sein. Im Fokus von Hagemeisters jüngster Publikation steht aber nicht der Inhalt des Pamphlets, sondern der Umgang mit diesem, namentlich den in Bern stattfindenden und international beachteten Prozesse zu Beginn der dreissiger Jahre.

Ein politischer Prozess

Auf die Entstehungsgeschichte hatte man sich beim Berner Prozess offenbar schnell festgelegt. Die Zeugenaussagen des Grafen Alexandre du Chayla, der Schriftstellerin Catherine Kolb-Danvin und deren Freundin Henrietta Hurlbut stimmten im Grossen und Ganzen überein: Der Politik des angeblich in eine jüdische Verschwörung verstrickten russischen Finanzministers Sergej Witte müsse Einhalt geboten werden. Hierfür hätte der Leiter der Auslandsagentur der zaristischen Geheimpolizei Ochrana in Paris, Pjotr Ratschkowski-, seine Agenten Matwei Golowinski und Iwan Manujlow damit beauftragt, eine antijüdische Schrift abzufassen und in Umlauf zu bringen. Ob-wohl es sich bei den erwähnten Zeugen um teils dubiose Gestalten handelte, griff man seitens der Kläger ihre These der Entstehung der «Protokolle» bereitwillig auf. Hagemeister stellt bereits in seinem Vorwort fest, dass die wahre Absicht der Kläger von Beginn weg nicht die war, die Täter zu überführen, sondern die «Protokolle» ein für allemal als Fälschung zu entlarven. Somit stand ein klarer, nachvollziehbarer und in sich schlüssiger Handlungsverlauf der Entstehungsgeschichte stets im Vordergrund, und somit wurde die Gerichtsverhandlung zu einem rein politischen Prozess.

Verbreitung von Hetzschriften

Als sich Angehörige und Anhänger der Fröntler am 13. Juni 1933 im Casino in Bern trafen, sorgte die Nationale Front sowie der Bund National- Sozialistischer Eidgenossen (BNSE) für den Vertrieb antisemitischer Hetzschriften. Darunter be-fanden sich die zur Strafanzeige führenden «Protokolle», ein Artikel in der Zeitung «Der Eidgenosse», dem Organ des BNSE, ein Inserat im jener Zeitung, das für die «Protokolle» warb, und ein Pamphlet mit dem Titel «Aufruf an alle heimattreuen und blutsbewussten Eidgenossen». Darauf aufmerksam geworden, zogen der Schweizerische Israelitische Gemeindebund und die Israelitische Kultusgemeinde Bern vor Gericht, um sich auf den Artikel 14 des Gesetzes über das Lichtspielwesen und Massnahmen gegen die Schund-literatur zu berufen. Die erste Hauptverhandlung fand am 16. November 1933 statt. Vertreten wurden die Kläger durch Georges Brunschvig und Hans Matti. Auf die Anklagebank gerieten zwei Mitglieder der Nationalen Front, Silvio Schnell und Walter Ebersold, sowie die Angehörigen des BNSE, Theodor Fischer, Johann Conrad Meyer und Georg Haller. Ihnen wurde vorgeworfen «Schundliteratur» verbreitet zu haben. Werner Ursprung, seines Zeichens selbst Fröntler, verteidigte die Be-klagten. In der Hoffnung durch den Berner Prozess der «antisemitschen Internationalen» den Wind aus den Segeln zu nehmen und die «Protokolle» ein für allemal als Fälschung zu entlarven, stellten Brunschvig und Matti bereits am ersten Verhandlungstag den Antrag, die «Protokolle» durch ein Gremium auf Echtheit zu überprüfen. Auf Anordnung des Gerichtspräsidenten Walter Meyer stand es jeder Partei sowie ihm selbst zu, einen Experten zu bestimmen. So wurde die Ge-richtsverhandlung auf unbestimmte Zeit vertagt.

Man hat sich auf eine Version geeinigt

Carl Albert Loosli, Schriftsteller und Journalist, schien seinem Freund Walter Meyer als Experte geeignet. Weder seitens der Beklagten noch der Kläger teilte man diese Haltung. Fischer und Co. sahen in Loosli einen Marxisten und Judenfreund, während er der Klägerseite bereits durch sein 1927 erschienenes – eigentlich gegen den Antisemitismus gerichtetes – Werk mit dem provokativen Ti-tel «Die schlimmen Juden» suspekt war. Wie die Kläger jedoch schon bald feststellen durften, verhielt sich Loosli ihnen gegenüber mehr als loyal. Er war gar willens mit den Anwälten der Klägerseite ohne das Mitwissen Meyers zu kooperieren, Absprachen zu treffen und die nötigen Informationen auszutauschen. Als den von ihrer Seite zu stellenden Experten hatten sich die Kläger für den in Basel tätigen Juristen Arthur Baumgarten entschieden. Zusammen mit Loosli und der Unterstützung jüdischer Organisationen sowohl aus dem In- als auch aus dem Ausland versuchte Baumgarten die von jüdischer Seite gewählte Version zu belegen. Die zweite Hauptverhandlung begann Ende Oktober 1934. Mit Argusaugen verfolgte die internationale Presse den Prozess. Grund dafür war auch, dass 17 Zeugen, darunter bekannte Persönlichkeiten wie Chaim Weizmann, von den Klägern vorgeladen wurden. Bei Beginn der zweiten Hauptverhandlung hatten die Be-klagten keine Zeugen vorgeladen, kein Beweis-material erbracht und scheiterten nahezu daran, einen Gutachter zu stellen. Der gewünschte Kandidat, Ludwig Münchmeyer, war unauffindbar. Dennoch konnte man rechtzeitig zu Verhandlungsbeginn auf einen nicht minder antisemitischen «Experten» zurückgreifen, Ulrich Fleischhauer. Genauso wie die Klägerseite konnte auch Fleischhauer auf internationale Unterstützung hoffen, insbesondere aus russischen Emigrantenkreisen.

Freispruch für die Angeklagten

Der Prozess glich schnell einer Farce. Die zu erbringenden Beweise bestanden hauptsächlich aus Zeugenaussagen, deren Quellen nur unzureichend überprüft werden konnten. Auch wurden unliebsame Ereignisse aus der Vergangenheit gewisser Zeugen bewusst verschwiegen. Inhaltlich ging es auch darum, festzustellen, wann und wo die «Protokolle der Weisen von Zion» geschrieben worden sind. So wurden Zeugen, die am ersten Zionistenkongress anwesend waren, befragt, ob sie denn von irgendeiner Verschwörung wüssten oder gar an einer teilgenommen hätten. Die Gutachten wurden von den drei Experten an der Schlussverhandlung, die im Frühling 1935 stattfand, ausgeführt. Die von den Klägern präferierte Version der Entstehung der «Protokolle» wurde sowohl von Loosli als auch von Baumgarten vertreten. Für Fleischhauer hingegen war die Echtheit der «Protokolle» bewiesen. Seine Expertise umfasste antisemitische Stereotype und konspirative Vorstellungen von der jüdischen Welt. So sah er sich insbesondere durch das allgegenwärtige Machtstreben der Juden bestätigt: «Gefälscht wären die Protokolle nur dann, wenn das darin entwickelte Programm jüdischer Denkungsweise zuwiderliefe, wenn es ungerechtfertigt wäre, von einer Weltherrschaft des jüdischen Volkes zu sprechen. Echt dagegen sind sie, wenn das Streben des Judentums, alle Völker nach und nach unter seine vorerst wirtschaftliche, später politische Oberleitung zu bringen, als Tatsache angenommen werden muss.» In Anbetracht des Ausmas-ses an Zeit und Beachtung fielen die Gerichtsurteile gerade zu lächerlich aus. Haller, Meyer und Ebersold wurden freigesprochen, lediglich Fischer und Schnell mussten für eine Geldbusse von 50 beziehungsweise 20 Franken aufkommen. Hinzu kamen jedoch die nicht unbedeutenden Gerichtskosten. Genugtuung erhielten die Kläger vielmehr durch den Urteilsspruch Meyers, dass die «Protokolle» eine Fälschung, ein Plagiat seien und unter den Tatbestand des Artikels 14 des Gesetzes über Schundliteratur fallen würden. Gegen das Urteil gingen Fischer und Schnell erfolgreich in Berufung. Das Berner Obergericht sprach sie am 1. November 1937 von allen Anklagepunkten frei. Die Gerichtskosten fielen dem Staat zu. Immerhin blieb das erstinstanzliche Urteil bezüglich der Echtheit der «Protokolle» bestehen.

Herkunft nach wie vor unklar

Detailliert listet Michael Hagemeister seine Quellen auf, die sich aus Archiven rund um die Welt speisen. Hagemeister gilt als Experte, was die «Protokolle» anbelangt, bereits mehrere Publikationen sind von ihm zu diesem Thema erschienen. Kritisch äussert sich der Historiker und Slawist über die Verhandlungsweise des Prozesses und dessen historische Aufarbeitung. So wirft Hagemeister Loosli vor, in seinen Ausführungen den Ansprüchen eines Wissenschaftlers nicht gerecht geworden zu sein. Den Vorwurf untermauert Hagemeister mit Äusserungen Looslis, die aus Archivmaterial hervorgehen, in denen Loosli zu-gibt, die Wissenschaft zugunsten seiner Überzeugung aussen vor zu lassen. Ähnlich lautete auch die Kritik des Berner Obergerichts, so sei die Wahl Looslis zum Gutachter von Beginn weg falsch gewesen, sei doch seine Haltung zum Thema Antisemitismus bereits vor Prozessauftakt klar gewesen. Hagemeister macht zudem deutlich, dass die Version der Entstehung der «Protokolle» im Vorfeld klar gewesen sei und sowohl während des Prozesses als auch danach zu wenig kritisch betrachtet wurde. 

Michael Hagemeister: Die «Protokolle der Weisen von Zion» vor Gericht. Chronos Verlag, Zürich 2017.