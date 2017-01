Proteste gegen Siedlungsresolution der Uno

AUSTRALIEN UND NEUSEELAND

2. Januar 2017

Christen und Juden gehen auf die Strasse – halbherziger Rückzieher Londons.

Sowohl in Australien als auch in Neuseeland machten sich in den letzten Tagen lautstarke Opposition gegen die vom Uno-Sicherheitsrat verabschiedete anti-Siedlungsresolution 2334 bemerkbar. Der australische Premierminister Malcolm Turnbull verurteilte die Resolution als «einseitig» und «zutiefst beunruhigend» für die jüdische Gemeinde seines Landes. Turnbull sprach an einem Chanukka-Anlass in der Zentralen Synagoge von Sydney, wobei er meinte, den Friedensbemühungen sei durch solche einseitige Resolutionen in der Uno oder irgendwo sonst nicht geholfen. «Deshalb hat Australien solche Resolutionen nicht unterstützt und wird es auch weiterhin nicht tun.» Australien stehe zu Israel und unterstützte das Land, die einzige Demokratie im Nahen Osten. «Vor allem aber stehen wir Schulter an Schulter mit Israel im Kampf gegen den Terrorismus.»

In einer anderen Aktion protestierten dutzende von christlichen und jüdischen Israelfreunden vor dem neuseeländischen Parlamentsgebäude in Wellington gegen die Unterstützung der Resolution durch ihr Land. Die 71 Demonstranten waren von Hastings 13 Stunden in die Hauptstadt gereist, um ihrem Unwillen kundzutun. Vor de Kundgebung hatte in Hastings die Flaxmere Christian Fellowship Kirche und 11685 Anhänger eine Petition an das Parlament unterzeichnet unter dem Titel «Für den Schutz von Zion». In der Petition wird die neuseeländische Regierung aufgerufen, Israel nicht länger unter Druck zu setzen, sein «rechtmässiges und gottgegebenes Land aufzugeben und Israels Recht auf Souveränität über das ganze Land Israel anzuerkennen.» Rund 240 ortsansässige Mitglieder der jüdischen Gemeinde von Wellington und andere pro-israelische Freundschaftsgruppen beteiligten sich auch an der Kundgebung.

Grossbritannien hat die Resolution als Mitglied des Sicherheitsrats zwar unterstützt, doch ein Regierungssprecher kritisierte Elemente der unlängst gehaltenen Rede, in der der scheidende amerikanische Aussenminister John Kerry die Enthaltungs-Entscheidung seiner Administration befürwortete, anstatt die Resolution mit einem Veto zu Fall zu bringen. Es sei «unangebracht» für Kerry gewesen, meinte der Sprecher, in seiner Ansprache die israelische Regierung als die «am meisten rechtsgerichtete in der Geschichte Israels» zu bezeichnen. [JU]