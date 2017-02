Proteste gegen Preiserhöhungen

JORDANIEN

27. Februar 2017

Ruf nach Rücktritt der Regierung.

Tausende jordanische Bürger beteiligten sich am Wochenende im ganzen Königreich an Kundgebungen gegen die Entscheidung der Regierung, neue Steuern auf eine Reihe von Gütern und Dienstleistungen zu verhängen. Die Demonstranten forderten den Rücktritt des Kabinetts. Vor einigen Wochen hatte die Regierung in Amman neue Verkaufssteuern auf den Gebrauch von Internet und Mobiltelefone verhängt, auf Brot, Zigaretten sowie auf Benzin und Brennstoff für den Haushalt. Alleine in der Hauptstadt Amman beteiligten sich rund 1500 Personen nach dem wöchentlichen Gebet in der Husseini-Moschee im Stadtzentrum an den von der Muslimischen Bruderschaft organisierten Protestaktionen. Die Teilnehmer marschierten von der Moschee zum nahen Sitz der Stadtverwaltung, sangen Solgans, brachte ihren Ärger über die Preissteigerungen zm Ausdruck und verlangten die Demission der jordanischen Regierung. Ähnliche Kundgebungen wurden auch aus der Stadt Salt im Nordwesten des Landes, sowie aus den Regionen Karak und madaba südlich von Amman gemeldet. Die Preiserhöhungen wurden beschlossen angesichts einer öffentlichen Schuld von rund 35 Milliarden Dollar, und nachdem Amman mit dem Internationalen Währungsfonds einen Deal abgeschlossen hat über eine über drei Jahre laufende Kreditlinie von 723 Millionen Dollar. Die jordanische Wirtschaft leidet unter den Konflikten in Syrien und Irak, und die Aufnahmen von hunderttausenden von Flüchtlngen aus den Nachbarstaaten belastet die mageren Reserven noch mehr. Die 9,5 Millionen Menschen zählenede Bevölkerung des Königreichs leidet laut staatliche Quellen unter einer Arbeitslosigkeit von 14 Prozent, wobei die Jungen von diesem Zustand am stärksten betroffen sind. Gemäss inoffiziellen Schätzungen liegt die Arbeitslosigkeit aber bei 30 Prozent. [TA]